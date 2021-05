De rättsliga turerna kring Ambience Group, som äger tillbehörsdistributören Isolda och som tidigare ägt såväl Teknikmagasinet som Digital Inn, fortsätter. Den 23 mars ansökte bolaget än en gång om rekonstruktion efter att dotterbolagen fortsätter gå ekonomiskt knackigt.

De fyra dotterbolag som finns kvar i koncernen idag är utöver Isolda även Reklam AB, Introcom AB och Selector Logistik AB. Samtliga fyra bolag har haft stora ekonomiska problem. Isolda är på randen till konkurs (mer om det längre ner i texten), Introcom ansökte under fjolåret om rekonstruktion, vilken avbröts i förtid. Reklam AB har brottats med förluster och har obetalda skulder till Skatteverket och Selector Logistik är föremål för rekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt.

Det här är Ambience Groups andra rekonstruktionsansökan på kort tid. Förra gången, i november, misslyckades det helt. Detta eftersom Skatteverket och flera andra borgenärer ansåg att rekonstruktionen inte skulle kunna uppnå sitt syfte.

Den här gången valde Stockholms tingsrätt att döma till Ambience Groups fördel och låta rekonstruktionen fortsätta, dock längst till och med den 25 juni, om det inte kommer något annat beslut innan dess.

Oeniga borgenärer

För det var långt ifrån enighet bland borgenärerna om att rekonstruktionen skulle få fortsätta. Även den här gången var kritiken stenhård från Skatteverket, som uppger att det inte finns någonting som ”tyder på att bolaget har någon överlevnadsförmåga”. Att myndigheten dessutom anser att flera av Ambience Groups dotterbolag ägnat sig åt ”klassiskt momsbedrägeri” och har obetalda momsskulder på mångmiljonbelopp har knappast hjälpt till att blidka myndigheten.

Ambience Group själva motiverar sin nya ansökan om rekonstruktion med att man vill undvika en konkurs efter att man fått betalningssvårigheter. Precis som vid förra försöket hävdar man att de ekonomiska problemen uppstått i samband med förvärvet av det numera konkursade Digital Inn. Dessutom pekar man återigen på att man tvingades skjuta upp den nyemission som planerades i samband med köpet av Teknikmagasinet, detta på grund av covid-19-pandemin. Man pekar dessutom på att man lyckats reglera merparten av sina skulder tack vare försäljningen av Teknikmagasinet och Appricot Life till Matera Retail Group.

Köpare i det fallet var ett borgenärskollektiv, som ska ha betalat 137,5 miljoner kronor, en betalning som skedde genom att Matera övertog Ambience Groups skulder till de fordringsägare som ingick i borgenärskollektivet. Men i affären ingick också att Ambience Group efter att skulderna kvittats kommer att äga cirka 24 procent av Matera Retail Group.

Nyemission blev aldrig av

Vid den förra rekonstruktionen var Ambience Groups plan att få in pengar via den nyemission som sedermera aldrig blev av. Även den här gången räknar man med att aktier ska spela en stor roll för att få bolaget på fötter igen. Matera Retail Group avser nämligen att notera bolaget på Nordic Growth Market. Ambitionen är att det ska ske senast under juni och inför noteringen är planen att Ambience Groups fordran på Matera Retail Group ska konverteras till aktier. ”Härigenom kommer bolaget att kunna sälja sina aktier i Matera och på så vis få in ett kapitaltillskott”, skriver Hans Liljeblad.

De förklaringarna och den tilltänkta planen framöver imponerar dock föga på Skatteverket, som konstaterar följande:

”Skatteverket är alltjämt av den uppfattningen att rekonstruktionen ska avslutas. Det har inte framkommit något nytt i förhållande till den förra rekonstruktionen som gör att det finns anledning att inleda en ny, bolaget har inte visat att det har en överlevnadsförmåga och då särskilt sett till att dess enda verksamhet är att vara moderbolag till andra bolag som inte genererar överskott och i vissa fall är på obestånd”.

Dessutom ifrågasätts trovärdigheten i att en notering av Matera Retail Group skulle få bolaget på fötter, eftersom man inte har ”förmått styrka att denna fordran finns, att Matera blir noterat och att kursen på aktierna sett till villkoren i övrigt är sådana att bolaget kommer att tillföras något kapital”.

Att beslutet blev att rekonstruktionen ska få fortsätta förklaras dels med planerna på att notera Matera, som anses vara nya omständigheter i förhållande till det förra rekonstruktionsförsöket. Att den största fordringsägaren, Aros Kapital, också tillstyrkt fortsatt rekonstruktion bidrog också till beslutet. ”Med beaktande av det som framkommit saknas enligt tingsrätten anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen inte kan uppnås. Företagsrekonstruktionen ska därför tillåtas att fortsätta”, står det i domen.

Risk för jäv

Det fanns dessutom en annan fråga som levt kvar sedan förra rekonstruktionsförsöket. För precis som förra gången vidhåller Skatteverket sin uppfattning om att rekonstruktören Hans Liljeblad är olämplig i sin roll då det anses finnas risk för jäv, bland annat eftersom han suttit i styrelsen för Matera Retail Group. Det är också en utdragen skriftväxling i det ärendet som gjort att Stockholms tingsrätts beslut om huruvida den nya rekonstruktionen ska fortsätta eller ej dröjde och kom först mer än en månad efter ansökan.

Men även där gick rätten på Ambience Groups linje och godtog att Hans Liljeblad får fortsätta. Han har själv i sina skrivelser påtalat att hans uppdrag som styrelseledamot i Matera varit begränsat till såväl tid som till omfattning. ”Hans Liljeblads uppdrag i Materas styrelse medför därför inte att hans objektivitet eller oberoende som rekonstruktör kan sättas i fråga”, skriver rätten.

Fram till den 21 maj kan domen överklagas. Huruvida Skatteverket ämnar göra det eller ej vill myndigheten inte svara på i dagsläget, men man konstaterar i samband med att frågan ställs, att även om man inte gör det så kommer det ändå ett bra läge för borgenärerna att ompröva sitt beslut den 23 juni.

Efter Digital Inns konkurs ser Ambience Groups ekonomiska problem nu ut att skörda ännu ett offer i it-branschen. För distributören Isolda ser det nämligen allt annat än ljust ut. Bolaget krävs på knappt 27 miljoner kronor i utebliven moms. Där har det pågått en annan rättsprocess, där Isolda begärt anstånd, men det slutade med avslag i Förvaltningsrätten i Göteborg, och efter överklagan beviljades ärendet inte prövningstillstånd i Kammarrätten.

”Klassiskt momsbedrägeri”

Att Skatteverket tröttnat på Isolda framgår tydligt i motiveringen till varför man inte velat ge anstånd. Man påtalar att det handlar om ”klassiskt” momsbedrägeri och agerat i ond tro.

Myndigheten hänvisar till att man precis gjort en utredning med ett stort antal företag i EU inblandade. För de bolag man tittat på i utredningen beskriver man hur upplägget ofta ser ut, där det finns en “missing trader som agerar som crossinvocer i första bolaget i kedjan (i Sverige) är att tillhandahålla ett (svenskt) VAT-nr för utländska fakturerande företag och att missing tradern ska ställa ut fakturor med mervärdesskatt till inhemska kunder. Denna mervärdesskatt kan därmed dras av hos nästa aktör, utan att den har redovisats/betalats”.

I fallet med Isolda och Ambience Group och dess dotterbolag påpekar Skatteverket att det finns ett antal intressanta omständigheter. Som att samma IMEI-nummer återkommer vid fakturerad försäljning till Sverige, att det förekommer långa transaktionskedjor på mycket kort tid. Dessutom pekar man på omfattningens storlek och frågar sig i vilken omfattning det överhuvudtaget förekommit faktiska transporter av telefoner. Det sammantaget anser man ger starkt stöd ”för att till bolaget fakturerad försäljning i någon omfattning ingår i ett karusellbedrägeri”.

Överhängande risk för konkurs

Dessutom konstateras att det numera konkursade Västeråsbolaget Iskana, som varit navet i den stora momshärva där även distributören Brightstar var inblandat, dyker upp bland offererande bolag hos Ambience Groups dotterbolag Netpact. Det är ytterligare en detalj som enligt Skatteverket innebär att ”omständigheterna talar för att ni känt till/borde ha känt till att aktuella till bolaget fakturerade försäljningar ut ur Sverige utgjort ett led i ett skatteundandragande/skattebedrägeri”.

Efter det rättsliga avgörandet har Isoldas momsbelopp restförts hos Kronofogden, som nu fattat beslut om utmätning. Isolda konstaterar i en skrivelse där man begär fortsatt anstånd att det främst skulle drabba lagret och att det skulle ge bolaget en ”betydande skadeverkning” eftersom det är ett lager som är ”uppbyggt under decennier av verksamhet och inte kan återställas”. Det skulle i sin tur göra att man inte kan fortsätta med sin verksamhet, varför man pekar på överhängande risk för konkurs.