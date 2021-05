Den statligt finansierade internetleverantören Belnet som de belgiska myndigheterna, parlament, universitet och forskningscentra använder sig av utsattes för en storskalig ddos-attack som startade vid 12-tiden på tisdagen, rapporterar Euractiv.

Runt 200 offentliga verksamheter ska ha drabbats totalt när attacken, bland annat tvingades ett antal parlamentariska utskott avbrytas – där sitter också en del av parlamentarikerna på distans på grund av pandemin.

Även exempelvis onlinebokningar av vaccination gick ner under attacken men kom upp igen under eftermiddagen.

Apparently, when the Belgian Parliament organizes a debate on the #Uyhgurs in China, it is targeted by a cyberattack that prevents the session...coincidence? 🤔 https://t.co/dzCtSPse2T