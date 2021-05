Alldeles intill Liseberg i Göteborg ligger Universeum. Ett 9 000 kvadratmeter stort vetenskapscentrum i sju våningar som just nu byggs ut med ytterligare 4 000 kvadratmeter. Här kan man bland annat göra tekniska experiment, besöka en regnskog som importerats från Costa Rica och titta på fiskar och andra vattenlevande varelser i det stora akvariet eller rysa av giftormarna i Reptilariet.

Fast under det senaste året har man inte kunnat göra så mycket av allt det där eftersom Universeum stått stängt under lång tid under pandemin. Nu är det åter öppet men med ett mycket begränsat antal besökare.

Satsar flera miljoner

Och den situationen har satt fart på en annan utveckling – den som handlar om digitala besök. Just nu satsar Universeum flera miljoner kronor på att bygga digitala och visuella upplevelser för besökare och skolor.

– Tidigare har vi lyft fram just det fysiska innehållet som handlar om att träffa djur eller följa fiskarna på plats. Den digitala produktion vi haft har mest handlat om kurser till skolor kring ämnet hållbarhet. Undervisningsfilmer med pedagogiskt innehåll, säger utvecklingschefen Björn Edlund.

Han konstaterar att det digitala utbud som tidigare erbjudits inom upplevelseindustrin oftast har handlat om att marknadsföra det fysiska besöket eller handlat om att skapa merförsäljning. Nu är det något helt annat som byggs upp.

– Vårt mål är att det vi ska ha samma affär digitalt som fysiskt om tre till fem år. Och det kräver att vi bygger ett innehåll som attraherar lika mycket som vår fysiska arena.

Börjat med gratistjänster

Hittills har man lagt ut ett antal gratistjänster som några ”stories” där man kort berättar om något ämne med text och bild, några videor – där man bland annat gör slajm – och memoryspel med fiskar.

Och det finns också en del material som skolor kan köpa in i enstaka delar eller prenumerera på.

– Det är inte så rackarns enkelt att vara leverantör till skolan men vi har relationer sedan tidigare via ramavtal, säger Björn Edlund.

Pandemin drev på

Utvecklingen hade gått mot högkvalitativt digitalt innehåll även om coronapandemin inte hade slagit till men nu gick det fortare.

– Det har funkat som en tidsmaskin för oss. Vi förlorade alla besökare över en natt och tvingades gå i öppen konfrontation med att vi stod utan affär – men med ett innehåll. Då blev det uppenbart att vi måste ta fram innehåll som människor är beredda att betala för.

För att lyckas har Universeum samarbetat med it-företaget Enfo.

Björn Edlund

– Där fanns den kompetens som vi inte har själva – och det var också nödvändigt att ha en partner som satte sig med oss och förstod vår situation och det gjorde de. De var tvungna att komma under skinnet på oss för att kunna skapa innehåll tillsammans med oss, säger Björn Edlund.

Ännu är man inte framme vid att ha VR-miljöer men det är bland annat åt det hållet man vill röra sig.

Tittar ni på hur andra gjort för att få inspiration?

– Ja, vi tjuvtittar på många olika verksamheter som är duktiga på det. Exempelvis finns det en del science centers i USA som gör bra saker, som Exploatorium i San Francisco. Men det som skiljer ut oss från många av dem är att vi också har en levande miljö med djur och det ställer andra krav, säger Björn Edlund.

Komma nära djuren

Samtidigt, framhåller han, så finns det också möjligheter att just komma nära djuren digitalt på ett sätt som är omöjligt fysiskt.

Man kan titta på dem på nära håll i situationer som man inte kan se när man är på plats – hälsa på de på olika tider under dagen och se när de exempelvis äter, sover eller leker genom att det finns olika kameror och projektorer. På så sätt kan man få en personlig upplevelser efter sina egna preferenser.

Vill nå tonåringar

Parallellt med den digitala satsningen utökar också Universeum sina ambitioner att nå olika grupper genom att inte bara sikta på de yngre barnen som tidigare utan också tonåringarna. Och det ställer nya och höga krav på att få fram innehåll som de är intresserade av,

– Det gäller ju att fånga deras uppmärksamhet och då kanske man måste programmera om en del av det andra innehållet. Det är inte så troligt att de vill ägna sig åt att vandra i en regnskog i tio minuter utan då gäller det att få fram lite snabbare, engagerande klipp som har bäring på deras vardag, säger Björn Edlund.

– Men inte minst i den gruppen har Greta Thunberg haft stor betydelse för att skapa ett intresse för hållbarhet och miljö.

Tidigt ute

Tanken är att Universeum nu ska släppa digitalt innehåll i jämn takt under det kommande året. Och även om det här är ett delvis nytt territorium tycker Björn Edlund att upplevelseindustrin ändå är tidigt ute och att andra kommer att inspireras framöver.

– Jag tror att det finns fler som kommer att behöva gå igenom den här omvandlingen som vi inom besöksnäring och upplevelseindustri nu går igenom – och att det vi gör kommer att sprida sig till exempelvis köpcenter framöver, säger han.