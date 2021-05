Help har verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Nu har försäkringsbolaget, som främst har fokus på juristförsäkringar, valt svenska Iver som ny leverantör och partner avseende leverans av it-drifttjänster. Under de kommande tre åren ska Iver, som satsar på att bygga upp sin nordiska verksamhet, bland annat leverera drift- och nätverkstjänster samt hårdvara till de tre skandinaviska länderna.

Lotta Strömbäck, regionchef Iver Norge

– Efter sju år hos en annan leverantör valde vi under 2020 att ingå ett samarbete med Iver avseende leverans av it-drifttjänster. Iver har varit ett stort stöd i arbetet med att planera och genomföra en krävande migration, säger Mikhail Lilleøren, it- och utvecklingschef på Help och hyllar sin nya svenska driftpartner.

– Utmaningar under migrationen har Iver löst löpande och jag vill lyfta fram Ivers konsulter och supportpersonal som har tagit ett stort ansvar för att säkert migrera över vår verksamhet till Ivers plattform. Vi är övertygade om att vi har valt rätt leverantör.

– Genom verksamhetsförståelse, teknisk kompetens och personligt engagemang ska vi säkerställa att Help alltid har den bästa lösningen. Vi har engagerade och kompetenta medarbetare som med stor förståelse för kundens affär och respekt för de utmaningar verksamheten möter ska säkerställa att Help blir en nöjd kund till oss, säger Lotta Strömbäck, som är Ivers regionchef i Norge.