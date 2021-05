I samband med att FCC, USA:s myndighet som ansvarar för etermedier, under 2017 tittade på att dra tillbaka nätneutraliteten, ska bredbandsindustrin finansierat en kampanj som genererade miljontals fejkade kommentarer till myndigheten. Detta visar en granskning gjord av staten New Yorks högsta åklagare, rapporterar Reuters.

Bredbandsindustrin ska betalt 4,2 miljoner dollar för att generera över 8,5 miljoner fejkade kommentarer till FCC för att ge intrycket av att det fanns folk på gräsrotsnivå som var emot nätneutraliteten.

Som en följd av detta tvingas tre företag involverade i kampanjen, Fluent Inc, Opt-Intelligence Inc och React2Media Inc, betala 4,4 miljoner dollar i böter och därutöver behöva genomföra stora förändringar i hur de arbetar med framtida kampanjer. Fluent Inc har accepterat beslutet medan de andra två företagen än så länge inte kommenterat det.

Enligt New Yorks högsta åklagare pågår ytterligare bedrägeriundersökningar relaterade till händelsen.

Enligt granskningen ska FCC också tagit emot 9,3 miljoner fejkade kommentarar som uttryckte stöd för nätneutraliteten men som skickats in av en 19-årig universitetsstudent med hjälp av ett automatiseringsprogram.

Granskningen visar att hela 18 miljoner av de över 22 miljoner kommentarerna som kom in från allmänheten till FCC var fejkade. Oavsett om de var för eller emot nätneutralitet.

Nätneutralitet är principen att all data på internet ska behandlas likvärdigt. De som stödjer nätneutraliteten argumenterar för att den är avgörande för ett fritt och öppet internet. Bredbandsindustrin har istället argumenterat för att nätneutraliteten avskräcker investeringar.

FCC valde under ledning av Donald Trumps administration att ta bort nätneutraliteten under 2017.

Läs också: 95 procent av svenska hushåll kan nu skaffa snabbt bredband