Norrbottens e-nämnd är en samverkan mellan de 14 kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå, med Luleå som värdkommun. I februari gjorde man klart med ett nytt driftavtal med Tietoevry och Hydro66. Nu har man rott i land nästa upphandling.

Nu handlade det om ett system för dokument- och ärendehanteringsprocessen, för att effektivisera exempelvis registrering, handläggning, möteshantering samt expediering och publicering.

Valet föll på Visma och dess system Ciceron. Affärsvärdet uppskattas till cirka 4,2 miljoner kronor per år baserat på ett medelvärde per avropsberättigad kommun. Totalt affärsvärde beräknas därmed till 42 miljoner kronor för hela avtalsperioden inklusive eventuella avtalsförlängningar, förutsatt att samtliga 14 kommuner väljer att avropa tjänsten i sin helhet.

– Vår utmaning är att på ett smidigt och rationellt sätt göra de kommunala handlingarna mer tillgängliga för medborgarna via den kommunala hemsidan utan dubbelarbete samt att få handlingar som medborgarna skickar in via e-tjänster att direkt landa i ärendehanteringssystemet och det blir intressant att se vilka lösningar som Visma kan erbjuda, säger Lars Nilsson, arkivarie på Gällivare kommun.

– Vi är väldigt stolta att Visma återigen får förtroendet att digitalisera några av Sveriges nordligaste kommuner och vi ser fram emot att tillsammans med e-nämnden etablera Ciceron och därmed skapa förutsättningar för transparens mellan kommun, förtroendevalda och medborgare på ett säkert och effektivt sätt, säger Erika Berggren, säljchef på Visma Consulting.