Sedan årsskiftet är det en ny förare vid ratten på svenska Atea, då Carl-Johan Hultenheim lämnade jobbet som vd på Atea Sverige för att istället bli operativ chef på koncernnivå. Den nya vd:n Linus Wallin är dock långt ifrån ny på Atea. 2010 kom han dit när Atea köpte hans tidigare arbetsgivare Portal, och sedan dess har han haft ett antal olika roller, där den senaste innan den nuvarande vd-rollen var som chef för bolagets största region, Stockholm. Och han blev både smickrad, glad och lite överraskad när han fick frågan om att ta över som Sverige-vd.

– Det är så klart en väldig ynnest att få vara med och sätta sin prägel på det här bolaget när man har fått vara med så länge, säger han.

Några månader in i rollen låter han ännu nöjdare, även om han kommit in i en minst sagt märklig tid. Och snart är det också dags för honom och den nya ledningsgruppen att sätta sin prägel på Atea, vars strategi brukar delas in i treårsplaner, och just nu är man inne på sista året på den senaste treårsplanen, och det är där fokus ligger just nu.

– Det är en treårsplan jag var med och tog fram som regionchef för Stockholm, så just det är tämligen odramatiskt. Nu är det viktigaste att vi går i mål med det vi har bestämt, säger han och ger några exempel på vad som ingår i den planen.

– Det handlar mycket om det ansvarstagande Atea, där vi jobbar mycket med hållbarhet och våra interna hållbarhetsmål. Vårt ansvarstagande handlar också mycket om hur vi reser, rekryterar och anställer och ett jämställdhetsmål. Dessutom har vi sagt att vi ska spara 100 000 timmar, tack vare intern effektivitet genom till exempel robotisering.

På frågan om Atea kommer uppnå alla sina mål med den senaste treårsplanen är svaret ja, men med viss tvekan.

– Mitt i den planen hände det något i vår omvärld, konstaterar Linus Wallin och syftar så klart på pandemin.

Har ni reviderat målen?

– Jo, lite under resans gång, men vi behåller de stora övergripande målen. Men om vi tar till exempel ambitionen kring jämställdhet behöver vi bli bättre framåt.

Men Atea likt många andra bolag i branschen har också sett ett visst uppsving under pandemin. Linus Wallin konstaterar att topparna i efterfrågan har kommit stötvis.

– Vad var det som hände? I februari-mars började alla titta på sina hemarbetsplatser och köpte möss, tangentbord och skärmar. Sedan var det ett litet vakuum där pengar skulle sparas. Och sedan i maj-juni började det bli mer fokus på omställningen och de digitala projekten. Då började förfrågningarna verkligen komma om hur vi kunde bli mer relevanta och då upplevde vi större efterfrågan, säger han och berättar att det märks ganska tydligt nu.

– Under Q4 och Q1 är det som har ökat mest mjukvara som tjänst med SaaS-tjänster och andra molntjänster. Den efterfrågan som kom under tredje och fjärde kvartalet ser vi nu som konkreta affärer. Vi har en bra pipe med affärsmöjligheter, med managerade tjänster och molntjänster, så nu tycker jag det händer på riktigt.

Nästa treårsplan, som ska gälla till 2024 håller den svenska ledningsgruppen på med, och även om den är långt ifrån klar så är det tydligt redan nu att molnet och inte minst Ateas konsultaffär kommer att spela en större roll i hur återförsäljarjätten ska jobba framöver.

– Det går så fort nu och det händer så mycket hos våra kunder och hos våra partner, framför allt kopplat till molntransformationen. Vi kommer inte kunna göra allt samtidigt, utan vi kommer behöva bli lite spetsigare och vi har ett ansvar i den molntransformation som pågår. Hur gör vi det framgångsrikt med smarta och digitala tjänster och hur möjliggör vi den resan? Där kommer våra konsulter att vara avgörande. Vi har cirka 1 000 konsulter idag men vill ha fler. Vi ska bli ett bättre konsultbolag än det vi är idag. Det är svårt att rekrytera, men har vi rätt uppdrag åt konsulterna kommer vi lyckas.

När Linus Wallin kom till Atea 2010 var det genom ett förvärv, och då var bolaget en av branschens flitigaste företagsförvärvare. Men under de senaste åren, när företagsköpen avlöst varandra, har svenska Atea legat väldigt lågt. Det senaste svenska förvärvet, Östersundsbaserade Barret 2016, var inte heller något jätteförvärv. Men med ambitionen att få in fler konsulter och en marknad där det är svårt att rekrytera låter det som att det snart är dags igen. Och det bekräftas av Linus Wallin på frågan om när nästa förvärv kommer.

– Vi kommer köpa.

I år?

– Om man tittar på vår resa så har vi haft en stark organisk tillväxt. Men det är klart att med den ambition som Atea har så tittar vi på lämpliga kandidater.

Och det är framför allt konsultbolag ni tittar på?

– Vi får mycket förslag och tittar på det som kommer in. Vi söker efter något som skapar mervärde för det vi gör kopplat till transformation och vårt konsultåtagande, som till exempel information management. Det kan vara lokalt för en specifik ort, och det kan vara ett nationellt förvärv.

Det är dock inte första gången Atea sagt att man vill satsa på mer tjänster. De stora volymerna kommer dock fortfarande från den klassiska återförsäljaraffären av hård- och mjukvara, och den delen är fortsatt lika viktig, enligt Linus Wallin.

– Vi kommer alltid vara den stolta återförsäljaren. Vi är otroligt stolta över den position vi har, att vara den största leverantören till offentlig och privat sektor, säger han.

Numera utgår Ateas svenska verksamhet från de tre affärsområdena Digital Workplace, Hybrid Platforms och Information Management. Och det är just i arbetet med de hybrida molnleveranserna som nyckeln finns.

– Framtiden är hybrid. Vilken typ av data ska jag lägga var? Här är informationsklassificeringen jätteviktig. Där kan vi vara navet och hjälpa kunderna med det oavsett var det ska ligga och där måste vi kunna nyttja de tjänster som finns.

Frågan om att nyttja de tjänster som finns har verkligen ställts på sin spets nu efter att Ateas molnpartner nummer ett, Microsoft, har fått nobben av ett par tunga svenska myndigheter. Linus Wallin låter dock optimistisk kring den frågan, där han dessutom ser att Ateas roll som storleverantör och rådgivare till de svenska offentliga kunderna kan komma att spela ännu större roll..

– Vi har ett ansvar att hjälpa våra kunder genom att ge de rätta råden. Det går att konsumera molntjänster från de stora amerikanska leverantörerna, men man måste ha koll på juridiken, säger han.

– Vi har tio strategiska partner och jobbar tillsammans med dem för att hjälpa våra kunder navigera i detta. Det är klart att det Microsoft kom med förra veckan är ett viktigt steg på vägen även om vi inte har alla svar här och nu. Vi jobbar stenhårt på det och jag tror och hoppas på att vi kommer lösa det med de leverantörer vi har idag.

Är det era egna datacenter som gäller då, eller var lagrar ni offentliga kunders känsliga data idag?

– Det beror på kund. Vi börjar alltid med analys av kundernas miljö, och sedan jobbar vi med rådgivning utifrån det. Det går att hitta lösningar med rätt informationsklassificering. Om Sverige inte ska hamna på efterkälken måste vi kunna tillgodogöra oss de stora leverantörernas lösningar som de har investerat miljarder i. Då räcker inte Ateas datacenter till, utan nyckeln ligger i det hybrida. Det kommer få stor bäring på 2024-målet, att hjälpa kunder i den här resan. Vi kan inte säga ”Vi bygger Sverige med it” om vi inte har de smartaste och bästa lösningarna som finns där.

I normala fall brukar maj innebära att Atea samlar sina kunders it-chefer i Tylösand. Ifjol blev Atea Bootcamp digitalt, men så blir det inte i år, i alla fall inte om man lyckas följa sin plan.

– Vi planerar för att ha ett fysiskt bootcamp i år, den 20–21 september. Är det något våra kunder är sugna på så är det att träffa sina partner, och att träffas överhuvudtaget. Nu har vi testat att köra digital så vi har det som reservplan, säger Linus Wallin.