Forskare vid Boise State Universitys Nucleic Acid Memory Institute skriver i The Conversation att de tagit fram ett nytt sätt att spara data med hjälp av piggar och håltavlor gjorda av dna. Datan hämtas sedan in optiskt genom ett mikroskop som läser av piggarna som kod.

Eftersom det bara är tio nanometer mellan dna-strängarna som används ska det vara möjligt att spara stora mängder data på en liten yta. Än så länge har tekniken använts för att spara texten ”Data is in our DNA!

.” Forskarna själva påstår dock att det skulle gå att spara varje mejl, tweet, foto, låt, film och bok som någonsin skapats på ett utrymme som inte skulle vara lika stort som ett smyckeskrin.

Protoypen för att läsa av datan ska i dagsläget ha en densitet på 330 gigabit per kvadratcentimeter.

Tekniken lär inte dyka upp i mobiler eller datorer i första taget men skulle kunna användas för arkivering och att lagra stora datamängder över hundratals år.

Härnäst ska forskarna fokusera på att utöka mängden data som kan lagras och dra ner tiden som det tar att skriva och läsa datan samt titta på hur den kan krypteras.

Läs också: Nya dna-robotar kan byggas på minuter istället för dagar