Microsoft har nu släppt den senaste 0.9-versionen av sitt Rust for Windows-projekt via Rust Foundations crates.io-webbsida, rapporterar Zdnet.

Rust for Windows gör det möjligt för Windows-utvecklare att använda valfritt Windows-programmeringsgränssnitt via Rusts Windows-crate. Tanken är att det ska bli lättare för utvecklare att programmera Windows-applikationer i Rust om det finns naturliga calls till Windowsprogrammeringsgränssnitt så som Win32 och COM.

Rust for Windows har varit i förhandsversion sedan det släpptes i maj 2020.

