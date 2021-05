Fredrik och Kristoffer snackar om skärmar, tangentbord, och huvudämnet kring University of Minnesotas tveksamt etiska bidrag till Linuxkärnan.

Fredrik är lite sugen på 4K-skärm. Kristoffer informerar om att man ändå önskar sig en andra skärm. Därifrån glider över i funderingar på framtida Macar vi vill ha. Men inte behöver. På det följer tangentbordssnack – kanske får vi lite nya saker snart. Fredrik har hämtat hem sitt Let’s split och förvånas över hurpass mycket det skiljer sig från Kyria.

Som huvudämne diskuterar vi vad som hände när forskare på University of Minnesota byggde en artikel kring att försöka smyga in kod med sårbarheter i Linuxkärnan. Det mest omtalade resultatet blev att hela universitetet bannlystes från att alls få skicka in patchar, och att man startade en genomgång av all kod som någonsin kommit in i kärnan från universitetet. Vi diskuterar lite kring etiken och reaktionerna. Var detta ett exempel på ett välfungerande immunförsvar? Hade någonting blivit bättre av mer automatisering, och känns det inte som lite av ett mirakel att stora samarbetsprojekt kring kod ens fungerar?

Ett enormt tack till Daniel Nyström för alltför vänlig assistans med mastringen av avsnittet!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i Itunes!