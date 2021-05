Den nya lösningen går under namnet Zoom Events och ska lanseras i sommar. Det skriver nyhetssajten The Verge. I den här produkten, som fortfarande är under uppbyggnad, ska det läggas in funktioner som stödjer stora flerdagskonferenser och även aktiviteter som inte innefattar video, som chatt.

Den är därmed anpassad för att man ska kunna ha stora gruppmöten och flera sessioner under konferenserna. Till exempel ska arrangörerna kunna ha en huvudevenemangssida för hela konferensen med ett schema över separata sessioner som anordnas framåt.

Zoom Events bygger på den tidigare lanserade OnZoom som också är en eventtjänst, men mer inriktad på mindre företag.

Genom att betala en licens för Zoom Meetings eller Zoom Webinar ska organisationer kunna vara värdar för liveevenemang, organisera dem, sälja biljetter och få statistik över försäljning och deltagande.