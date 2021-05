Ball Aerospace och Microsoft ska ha genomfört en lyckad demonstration av en gemensam teknik som använder sig av kommersiella molntjänster för att hantera nedladdning av stora mängder data från satelliter i låg omloppsbana direkt till soldater i en konfliktzon, rapporterar The Register.

Som en del av demonstrationen ska teamet genomfört direkt nedladdning från satelliter i låg omloppsbana till både ett datacenter och en elektroniskt styrbar Ka-Band fas-antenn, utvecklad av Ball Aerospace, som kopplats till en Azure Stack Edge-enhet i ett taktiskt fordon.

Demonstrationen grundar sig i ett kontrakt som US Air Forces Space and Missile Command tilldelade Ball Aerospace och Microsoft under 2019. Uppgifterna i kontraktet har inte offentliggjorts.

Microsoft har kritiserats internt av sina anställda för att ha tagit kontraktet med den amerikanska försvarsmyndigheten.

