De brukar kallas ”Norges Zoom”, den snabbväxande videokonferensleverantören Pexip. Det är ett epitet som Michael Whittam, chef över verksamheten i norra Europa, verkar trivas med.

– Vi är glada över den benämningen. Men ”Europas Zoom” som vi också kallas ibland är ännu bättre. Det visar att vi är ett europeiskt alternativ till Zoom, det finns inte så många sådana. Dock är de mer konsumentinriktade medan vi har starkt fokus på säkerhet och integritet, och är anpassade efter privat och offentlig sektor.

Att framstå som ”Europas Zoom” innebär nämligen en del uppenbara fördelar i dag, då många organisationer är oroliga för att använda utlandsägda molntjänster efter den så kallade Schrems II-domen förra sommaren. Har leverantören sitt säte i Europa blir det enklare att följa regelverk som GDPR.

– Det innebär att vi kan vara helt GDPR-kompatibla och redan där skiljer vi oss från de flesta av våra konkurrenter. Vi har dessutom från början nischat in oss på säkerhet och integritet, med starka krypteringslösningar av videotrafiken. Det är också en typisk profil på våra kunder, att det är organisationer som prioriterar de frågorna och som är särskilt noggranna med sina data.

Michael Whittam.

Hemligt antal användare

Bland viktiga kunder märks norska regeringen, Volkswagen, Nasa, EU-kommissionen och en rad storföretag. Pexip har precis som flera av de andra collaborationtjänsterna vuxit kraftigt under pandemin. De går inte ut med antalet användare, men antalet anställda har sedan börsnoteringen för ungefär ett år sedan gått från 200 till dagens 450.

Hur har då den omtalade Schrems II-domen förändrat läget för Pexip?

– För oss innebar Schrems II egentligen ingenting nytt. Vi har fortfarande samma diskussioner med våra kunder och vi har flera säkerhetsnivåer i våra tjänster. Det är nog snarare våra kunder som blivit mer medvetna om de här frågorna.

Men egentligen är det Cisco som är den största konkurrenten, säger Michael Whittam, och detta är något pikant, eftersom de båda bolagens lösningar inom det här området har många beröringspunkter. Cisco förvärvade sig in på collaboration-marknaden med köpet av norska Tandberg för drygt tio år sedan och de har också sin utveckling inom det här området i Norge.

Pexip grundades 2012 av personer med en bakgrund på just Tandberg, och har sedan dess vuxit kraftigt över hela världen, något som resulterade i den största tech-börsnoteringen någonsin i Skandinavien förra året.

Egenutvecklad teknik

De utvecklar tekniken själva, dels i Norge och dels i Storbritannien, innehar över 30 patent på videokonferensområdet, och tillhandahåller en saas-tjänst och en tjänst för de egna datahallarna, där kunderna själva ska ha den totala kontrollen över lösningen, och denna står för nästan hälften av den totala försäljningen.

Andra stora lösningar som Microsoft Teams och Google Meet vill de inte kalla konkurrenter utan partner, då de erbjuder interopabilitet med de systemen, och förra året fick de till exempel priset som årets innovationspartner av Microsoft.

Pexip har varit närvarande på den svenska marknaden sedan starten 2012. De senaste två åren har de ökat antalet anställda här från två personer till tolv. De har sina starkaste fästen i finanssektorn, där de kan räkna in alla storbanker som kunder, samt inom offentlig sektor. Exempelvis har de vunnit mycket mark bland regionerna, berättar chefen för offentlig sektor i Sverige Erik Nilsson.

Vill in i sjukvården

– På kort tid har vi tagit 30 procent av alla regioner i Sverige i dag när det gäller deras interna videokommunikation. Nu är ett viktigt arbete för oss att försöka hjälpa dem att koppla in det här i sjukvården också. Att få en bättre integration mellan vården och den administrativa delen.

Precis som för andra videokonferensleverantörer har det senaste året varit omvälvande för Pexip. Första kvartalet förra året, då pandemin brutit ut ökade omsättningen med 67 procent. Under senaste kvartalet ökade de omsättningen med 20 procent till 180 miljoner norska kronor. Omsättningen är baserad på årliga återkommande intäkter från abonnemangsmodellen.

Men de har också under det senaste året genomfört stora uppdateringar av tekniken, precis som Teams, Google Meet, Cisco och de andra. De stora förändringarna som sker på marknaden just nu är, förutom det ökande säkerhetsmedvetandet, att användarna går från att ha nyttjat de här lösningarna i stora konferensrum med stora skärmar och dyra kameror till att människor jobbar på distans och vill koppla upp sig via pc eller smartphones. Tekniken måste anpassas till det här, säger Michael Whittam.

AI och ansiktsigenkänning

Med hjälp av AI och ansiktsigenkänning ska själva mötesupplevelsen förbättras, och mötesdeltagarna ska bättre kunna se och följa varandra på skärmen. Det här räknar de med blir särskilt viktigt i branscher, exempelvis sjukvården, där digitala möten blir vanligare, men där de inte alltid har möjlighet att använda dyr hårdvara, utan där det är mjukvaran som måste göra jobbet med att optimera mötesupplevelsen.

– En annan stor nyhet som är på gång är ett nytt partnerskap med Logitech, som har videokonferensutrustning över 150 000 rum. Vi paketerar vår mjukvara i deras hårdvara.