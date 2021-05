Det svenska cybersäkerhetskonsultbolaget Omegapoint har fått en ny majoritetsägare i riskkapitalbolaget FSN Capital. Efter att ha utökat sin svenska verksamhet med tre förvärv under de senaste åren är blickarna nu riktade utanför Sveriges gränser, där framför allt Norden och norra Europa lockar.

– Vi växer och har kommit fram till att vi behöver lägga i en högre tillväxtväxel. FSN investerar i välskötta bolag som växer och där de ser att de kan driva på utvecklingen ännu mer. Det är därför vi har valt varandra. De har, i likhet med Priveq, en stark etisk kompass och de värdesätter vår kompetenskultur, något som är viktigt för oss, säger Omegapoints vd Johan Malmliden om den nya ägaren.

Hur mycket betalade FSN för att ta över Priveqs ägarandel?

– Det har vi inte gått ut med, men både vi och Priveq är nöjda.

Omegapoint är långt ifrån den enda investering FSN Capital har gjort i branschen. Vi har tidigare skrivit om deras planer för såväl Fellowmind som Nordlo. Dessutom är även med bland tillbehörskedjan Kjell & Companys ägare, och har tidigare varit huvudägare i danska Netcompany.

– De är stora och starka och kan hjälpa oss med förvärvstillväxt. De är också duktiga på att hjälpa till att coacha ledningen och har jobbat mycket med internationalisering och att växa i norra Europa, säger Johan Malmliden.

Finans- och fordonsindustri

Det är nämligen det som står på Omegapoints agenda. I det här fallet inkluderar begreppet norra Europa Norden och Dach, det vill säga de tyskspråkiga länderna. Även norra Italien kan bli aktuellt. Bank och finans samt fordonssektorn pekas ut som de viktigaste marknaderna.

– Planen vi har är att Omegapoint ska vara en europeisk ledare inom cybersäkerhet och säker digitalisering. Vi siktar på de delar av Europa som har det mest utvecklade näringslivet. Vi har en stark fordonssektor i Sverige och det finns mycket kompetens och erfarenhet här, och vi ligger ofta före resten av Europa, och vill föra ut det till marknaden. Så det finns finns en logik i att vi siktar på den tyskspråkiga delen med stark fordonssektor och en hel del bank och finans.

Johan Malmliden säger att Omegapoints huvudfokus är cybersäkerhet och högkvalitativ skalbar systemutveckling, där man ofta bygger långa relationer mellan kunden och bolagets leveransteam. Bland kunderna finns exempelvis Swedbank, Volvo Cars, Region Stockholm, Trafikförvaltningen och, Wireless Car.

– Vi trivs att jobba i långa partnerskap och har ofta långa kundrelationer. Mycket av den digitalisering som sker nu är inom fordon och industri och där gäller det att bygga från grunden när man digitaliserar sin affär, istället för att försöka bygga nytt på lös grund. Det måste vara högkvalitativ systemutveckling redan från början för att bygga system som håller i ur och skur. Konsekvenserna av att göra fel i det arbetet är katastrofala, säger han.

Norge och Tyskland närmast

I dagsläget finns Omegapoint bara representerat med kontor i Sverige. Bolaget som fyller 20 år runt årsskiftet har drygt 400 anställda. Cirka 220 sitter i Stockholm, runt 100 finns i Göteborg och resten på kontoren i Malmö, Umeå och Uppsala. Etableringen utanför Sverige kommer att ske genom förvärv.

– Vi förvärvar när vi hittar bolag som passar in i vår kultur och vår vision. Det bygger på att vi gillar varandra mycket. Nu planerar vi att förvärva tillväxt i Norden och norra Europa och samtidigt fortsätta växa organiskt i Sverige.

När kan man vänta sig att nästa förvärv kommer?

– Vi arbetar kontinuerligt med att inventera och att ha en bra överblick över vad som finns. Vi har en strategisk plan att bli starkare i Sverige, och med en Norge- och Tysklandsetablering. Sedan får vi se vilket som hinner först.

Företag pratar ofta om vikten av att ha en tydlig kultur, och det är något som Johan Malmliden gärna betonar. Vad gäller Omegapoints kultur är det tydligt att det finns en akademikerprägel, så att den svenska representationen finns där den finns är knappast en slump.

Han är också själv gammal forskare, med en civilingenjörsexamen i flygteknik och efter det har han även doktorerat i tillämpad matematik, där han specialiserade sig på modellering av superdatorberäkningar. Han var också en av sex grundare som fanns med när bolaget drogs igång på KTH. Tre av grundarna finns kvar som delägare idag. Medan FSN Capital äger cirka två tredjedelar ägs resten av bolaget av medarbetarna.

Lockar studenter

Och universiteten spelar fortfarande en viktig roll för Omegapoint. Det är nämligen där man säkrar återväxten, genom att locka nyutexaminerade studenter till bolagets traineeprogram.

– Vi har byggt upp vårt interna universitet, en intern akademi, eller ett tech-universitet som är kraftkällan och värmepannan i bolaget, säger Johan Malmliden och berättar vidare.

– Vårt traineeprogram är lite som en AT-tjänstgöring som säkerhetsspecialist. Man är med och jobbar i blandade team ute hos kunderna. Det är ofta väldigt intressanta case, med väldigt bra ingångar. Att få vara med och göra uppdrag hos kunden är viktigt. Det var någon som sade att det var som att få två-tre års erfarenhet på bara några månader.

Intagningen sker både under höst- och vårterminen. Flest tar man in i augusti. Då brukar det vara 40 platser i augusti, 20 i Stockholm, tio i Göteborg och resten i Umeå, Malmö och Uppsala. Under vårterminen brukar det vara ungefär 20 platser totalt.

– Det brukar vara väldigt uppskattat, vi får oftast mycket fler sökande än vi kan ta in, säger Johan Malmliden och betonar än en gång vilket viktigt verktyg det är i jakten på nya medarbetare i dragkampen mot de andra konsultbolagen.

Namnkunniga konkurrenter

När det gäller konkurrenter så tampas Omegapoint ofta mot bolag som Truesec, Knowit och Cybercom, norska Mnemonic och stora systemintegratörer som Accenture och Capgemini. Man tampas även med ett annat bolag, HiQ, som just nu också genomgår en liknande expansion i norra Europa. Men HiQ är långt ifrån någon huvudkonkurrent vad gäller rena affärer.

– HiQ är duktiga på digitalisering och att göra saker så användarvänliga som möjligt, medan vi gör det robust och säkert. Det är inte alltid vi är konkurrenter på kundsidan, men vi slåss om samma talanger, säger Johan Malmliden.

På FSN Capital kommenteras den senaste svenska investeringen så här:

– Omegapoint säkrar utveckling i en värld som blir allt mer digital. De fyller en viktig funktion i samhällsutvecklingen och det vill vi stötta. Dessutom växer marknaden för cybersäkerhet och säker digitalisering kraftigt. Det finns otroligt mycket kompetens i bolaget och alla förutsättningar för fortsatt expansion, även internationellt, säger Patrice Jabet, partner på FSN Capital.

