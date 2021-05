En ny undersökning genomförd av cybersäkerhetsföretaget Trend Micro visar på att svenska it-säkerhetsavdelningar kämpar med höga stressnivåer.

I undersökningen uppgav hela 72 procent av svenska it-säkerhetproffs att deras liv utanför jobbet påverkats av de många varningar om it-hot de fått in under arbetstid. De uppger att de har svårt att koppla bort och slappna av.

Rapporten visar också att 58 procent upplever att deras avdelningar får in fler larm än vad de kan hantera och 72 procent säger att de inte är helt trygga i sin förmåga att prioritera och hantera vad som uppkommer. Något som heller inte hjälps av att 26 procent av de anställads tid uppskattas gå till att hantera falsklarm.

Överbelastningen tycks även sammanträffa med ett mer riskfyllt beteende under arbetstid. Exempelvis ska 47 procent ”ibland eller ofta” stänga av aviseringar och 45 procent avvaktar när larm kommer in i hopp om att en kollega ska ta hand om det. Hela 50 procent uppger att de helt kan ignorera larm som kommer in.

84 procent av deltagarna i undersökningen säger att de redan har hanterat en attack eller förväntar sig behöva göra det inom ett år.

