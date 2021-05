När Tesla nyligen meddelade att företaget inte längre tar emot bitcoin som betalning av miljöhänsyn, sjönk kursen för kryptovalutan. Men nu hoppas bitcoinbranschen att ett nytt råd ska ”främja transparens i energianvändningen” och uppmuntra bitcoingruvor att använda förnybara energikällor, rapporterar BBC.

Teslas vd Elon Musk twittrade att gruppen hade åtagit sig att publicera information om den nuvarande och planerade användningen av förnybar energi och att utvecklingen var ”potentiellt lovande”.

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.