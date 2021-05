Vaccineringen är igång på allvar nu och det ger hopp om att en mer normal tillvaro är på gång. Att det finns en tydlig ljusning vid horisonten för konsultbolagen syns om man utgår från det senaste kvartalet för de börsnoterade bolagen.

De generella trenderna håller i sig, det vill säga tillväxten är fortsatt negativ för majoriteten av bolagen, men tittar man på rörelsemarginalen är den fortsatt överlag stark. Läser man om hur bolagen blickar framåt är det många som tror på bättre tider, och för första gången sedan pandemin bröt ut ser man en tillväxt på personalsidan igen.

– Trots en arbetsdag mindre detta kvartal jämfört med förra året visar hälften av konsultbolagen bättre marginaler. Tillväxten är fortfarande negativ för 60 procent av bolagen men med positivare tendenser. Samtliga bolag beskriver en stark marknad, speciellt i slutet av kvartalet, där efterfrågan är tillbaka på samma eller högre nivåer än före pandemin inom de flesta sektorerna, säger Mattias Loxi, marknadsansvarig på Cinode, som i vanlig ordning sammanställt kvartalssiffrorna för de noterade bolagen.

God lönsamhet. Även om tillväxten fortsatt minska för många konsultbolag står lönsamheten överlag stark. Här är rörelsemarginalen i procent för första kvartalet 2021 och 2020. (Klicka för att förstora grafiken) Källa: Cinode

– Antalet medarbetare har ökat i konsultbolagen under de senaste tre månaderna. Företagen börjar rekrytera och många vittnar redan om kompetensbrist av bland annat seniora systemutvecklare. Dessutom ser vi åter en stark ökad trend av förvärv i branschen vilket tyder på en positiv marknad där det blir allt tuffare att växa organiskt. Jämför vi dock medarbetarantalet i bolagen med för ett år sedan är det bara 20 procent av företagen som har vuxit, konstaterar Mattias Loxi.

Trendbrott. För första gången sedan pandemin bröt ut så ökar antalet medarbetare jämfört med föregående kvartal. (Klicka för att förstora grafiken) Källa: Cinode

Och frågar man analysföretagen är konsultbolagen inte ute och cyklar med sin spirande optimism. IDC har under hela pandemin mätt viljan att investera hos 700 europeiska företag, av vilka 30 är svenska. Där blir bilden ganska entydig.

På frågan ”Tror du att it-investeringarna kommer att minska, öka eller förbli desamma under de närmaste tolv månaderna?” märks det tydlig skillnad på när det varit positivt och när det sett mörkare ut. Optimismen ökade något under sommaren, för att sedan dyka under hösten, i december när vaccinet kom vände det markant uppåt igen.

– Det finns fog för optimismen. It-investeringarna runt om i Europa fortsätter att öka, och Sverige är inget undantag. Vi har kontinuerligt mätt sedan i mars 2020, och när vaccinet kom i december tog framtidstron över. Det återspeglas också i våra prognoser, 2018 och 2019 hade fenomenal tillväxt på it-tjänstesidan, och den nedgång som skedde under 2020 kommer vi att ha hämtat igen redan under 2021, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC.

Återhämtning. Tillväxten för it-investeringar i Sverige förväntas öka igen. Källa:IDC

Att marknaden är på väg att återgå till hur det såg ut innan pandemin är som sagt också den bild bolagen förmedlat.

– Totalt sett är marknaden definitivt bättre än för sex till nio månader sedan. Det känns som den snart är lika bra som innan coronan. Investeringar i digitala verktyg har fortfarande en hög prioritet. Nu börjar personalomsättningen komma igång också, även om den fortfarande är ganska låg, säger Johan Kallblad, vd på Exsitec.

Han säger att det har varit en hel del tvära kast under det senaste året.

– För ett år sedan var det många kunder som blev sparsamma i största allmänhet. Inte på grund av specifika problem, utan mer för att man inte visste vart det skulle ta vägen. Nu känns det mer som vanligt.

Hos Exsitec har man sett tydliga skillnader hos de olika kunderna, och nu börjar även de hårdast drabbade kunderna blicka framåt igen.

– Jag tror att genomsnittskunden är tillbaka på en lika hög nivå. Vi har några kunder som haft det jobbigt, som Liseberg, Viking Line och Forex. Liseberg var vår tredje största kund för några år sedan. Det var de inte förra året, anger Johan Kallblad som ett tydligt exempel.

Hos Tietoevry följer man också de tydligaste trenderna. När Sverige-vd Karin Schreil blickar framåt säger hon att det varit ett bra kvartal, inte minst inom affärsområdena Industry software och Digital consulting, där inte minst det sista glädjer henne lite extra.

– Vi ser tecken på ljusning och att det vänder nu. Särskilt inom vår konsultverksamhet. Inom vissa delar är efterfrågan väldigt stark. Det är tydligt att många projekt som lades på is startar upp nu igen, säger hon och påpekar att konsultaffären är en del av Tietoevry som fått ta en hel del stryk under pandemin.

– Vi har en stor andel långa kontrakt. Det var främst konsultverksamheten som drabbades och då är det extra glädjande att se att det vänder igen.

I Tietoevrys fall har det senaste året handlat om en hel del neddragningar, mestadels kopplade till integrationen mellan de två bolagen. På konsultsidan har man dock ett rekryteringsbehov nu, enligt Karin Schreil, som dock är medveten om den hårda kampen om den kompetens som finns på marknaden. Den senaste neddragningen inom infrastrukturverksamheten är också ett tydligt exempel på hur de stora bolagen just nu jobbar med kompetensväxling. Hennes förhoppning är att så få som möjligt av medarbetarna som påverkas av förändringarna ska tvingas lämna bolaget.

– Vi fortsätter rekrytera till vår konsultorganisation. Det känns positivt, med ett helt annat läge än för ett år sedan och vi räknar med att det ska ta fart på allvar till hösten. Vi arbetar också med intern rörlighet och hoppas att detta ska hjälpa oss att fylla en del av våra rekryteringsbehov.

