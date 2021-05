I början av 2020 stod det klart att Pär Fors lämnade CGI, ett bolag som han varit på under 25 år, även om verksamheten hann ändra namn två gånger under den tiden, från WM-data till Logica, och från Logica till CGI. Nu har han gjort klart med ett nytt jobb, som koncernchef för danska NNIT, vilket också innebär en flytt till Köpenhamn.

– Vi flyttar ner hela familjen. Det är ett jättekul jobb och det ska bli spännande att jobba på en ny marknad. Jag börjar redan den 14 juni och så kommer familjen ner senare under sommaren, säger han och berättar att han känner till bolaget väl sedan tidigare.

– Jag var ansvarig för Danmark i slutet av min tid på CGI, och har jobbat i Danmark även med Logica, så jag kände till NNIT sedan tidigare.

Bolaget har ungefär 3 000 anställda och är från början en en avknoppning från life science-jätten Novo Nordisk, som bland annat levererar diabetesmedicin.

– De valde att bolagisera sin it-verksamhet. Idag står bolaget på två ben. Det ena är att jobba inom life science med kunder över hela världen. Det andra är att man är en it-leverantör hemma i Danmark med konsulting och outsourcing. Utanför Danmark är det bara life science, säger Pär Fors, som givetvis känner sig mer hemma i den ena delen av bolaget men han säger att han ser fram emot att jobba med den andra delen också.

– Life science är ett spännande segment som det ska bli kul att lära sig mer om och så ska det bli intressant att bli vd för ett börsbolag.

Per verkar vara ett gångbart vd-namn i Danmark. Pär Fors ersätter Per Kogut på NNIT, och på sin nya marknad kommer Pär Fors också att få tampas med den förre Tietochefen Per Johansson, som numera leder KMD.

Sedan han lämnade CGI har Pär Fors lagt mycket av sin tid på uppdraget som ordförande för IT&Telekomföretagen.

Vad händer med det uppdraget nu?

– Jag har informerat valberedningen om att jag fått det här jobbet. Det är väl inte så att jag måste lämna direkt, men långsiktigt är det ingen lösning att en svensk branschorganisation har en ordförande som bor i Danmark.