Vill du veta om hackare har lyckas få tag på dina inloggningsuppgifter är det som bekant bara att besöka Have I Been Pwned och skriva in sin mejladress.

Varje månad görs en miljard sökningar på Have I Been Pwned, något som gör det till en av de mest besökta sajterna på internet. Därför kan det kanske vara av visst intresse att veta att webbsidan i fortsättningen ska baseras på öppen källkod.

Sajtens grundare Troy Hunt förklarar i ett blogginlägg att det är en självklar lösning, särskilt som det rör sig om en icke-kommersiell webbsida som vänder sig till allmänheten.

I samma blogginlägg får vi även veta att amerikanska FBI fortlöpande kommer dela med sig av relevant information från sina utredningar till Have I Been Pwned, något som förhoppningsvis innebär att drabbade användare får en möjlighet att byta ut sina lösenord innan de används av hackare.