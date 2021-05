Google anlitade analysfirman Qualtrics för att undersöka vad 3000 av företagets anställda tyckte var det största problemet med att använda sin egen smartphone för arbete när de jobbar hemifrån.

Resultatet av studien visar att 68 procent av anställda använde samma telefon för jobbet och privatlivet medan 32 procent använde två olika mobiler, rapporterar Zdnet.

Enligt undersökningen ska 34 procent av de anställda upplevt det som svårt att inte kolla arbetsnotifikationer när de är lediga medan 29 procent tyckte att det var svårt att inte kolla sina personliga meddelanden under arbetstid.

De fem största anledningarna till att anställda fortsätter jobba efter arbetstid är att kolla efter viktiga mejl, meddelanden eller samtal (60 procent), kalenderpåminnelser för nästa dag (44 procent), nya notifikationer (40 procent), skriva ner anteckningar (32 procent) och göra färdigt uppgifter för nästa dag (29 procent).

Enligt undersökningen ska 62 procent alltid eller väldigt ofta använda sin mobil för arbete medan de inte är på jobbet. Nästan hälften av alla anställda använder sin mobil för jobb när de vaknar och 40 procent fortsätter använda den efter arbetet. Omkring en tredjedel använder mobilen för arbete även på helgen.

Enligt Qualtrics verkar det inte som att de anställda drivs till att exempelvis sätta sig vid en laptop igen utan arbetet fortsätter enbart via mobilen. Undersökningsdatan tyder också på att de anställda lider av arbetsrelaterad ”fomo” (fear of missing out) och är oroliga över att de ska missa något viktigt.

Qualtrics bedömning är att de anställdas oförmåga att koppla loss från arbetet förmodligen kommer från en förväntning av att du är en bättre anställd om du är mer tillgänglig.

Läs också: Microsoft patenterar biometriskt verktyg som mäter medarbetares välmående