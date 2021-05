Noyb, none of your business, är en privacy-organisation som drivs av den numera välkände österrikiske advokaten Max Schrems.

Nu vill Noyb ta itu med vad de kallar ”cookiebanner-terrorn”. De menar att användarna måste få ett enkelt ja eller nej-alternativ, till att deras data samlas in, i de popup-fönster som dyker upp. Ofta är det alldeles för komplext att vägra låta webbplatsen spåra användarens aktivitet och detta är ett brott mot GDPR, hävdar de i ett uttalande.

Nu har Noyb skickat ett utkast till GDPR-klagomål till mer än 500 webbplatser i 33 länder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet för deras användning av cookiebanners som dyker upp på sidan.

”Det här är den största vågen av klagomål sedan GDPR trädde i kraft”, skriver organisationen själv.

De har också utvecklat en programvara som känner igen olika typer av cookiebanners som de menar inte följer GDPR och som automatiskt genererar klagomål.

Samtidigt uppger Noyb att de kommer att ge företag en frist på en månad för de organisationer som får det här klagomålet innan de lämnar in den formella anmälan till myndigheterna. Under ett år kommer Noyb att använda det här systemet ”för att säkerställa regelefterlevnaden hos upp till 10 000 av de mest besökta webbplatserna i Europa”, skriver de.

Max Schrems som är ordförande för Noyb säger i en kommentar att företag har en skyldighet att göra integritetsfrågorna så enkla som möjligt men att en del i stället ”försöker med allt för att göra integritet till besvär”.

– En hel industri med konsulter och designers utvecklar galna klicklabyrinter för att säkerställa ett imaginärt samtycke. Att frustrera människor till att klicka ”okej” är ett klart brott mot GDPR:s regler. Enligt lagen måste företag underlätta för användarna att göra sina val och designa systemen på ett korrekt sätt.

Om det här lyckas bör användarna kunna se enkla och tydliga ”ja eller nej” -alternativ på fler och fler webbplatser under de kommande månaderna, skriver Noyb på sin webbplats.