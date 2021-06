Den ökande digitalisering som skett under de senaste åren, och som knappast har avtagit under pandemiåret, har gett ett rejält lyft för öppen källkod i Sverige. Martin Sundblad, analyschef på IDC säger att vi i Norden är mer positiva till öppen källkod än man är i övriga Europa.

– 84 procent anser att open source är ”mission critical” eller ”very important”, enligt en undersökning vi gjorde 2019. Samtidigt är fortfarande plattformarna på public cloud mer populära och anses mer kritiska för time-to-market, och time-to-market anses ofta överordnat kostnad, säger han och betonar att det inte finns några tecken på att en stekhet öppen källkods-marknad skulle vara på väg att svalna.

– OS Software kommer fortsätta att växa, liksom alla blandformer mellan open source och licens, till exempel de leverantörer som ger licensierad support till OS Software.

Växande intresse

Konsultbolaget Redpill Linpro är ett tydligt exempel på det. Vd:n Henrik Gavelli räknar med att bolaget i år kommer att landa på en omsättning över en halv miljard kronor. Antalet kunder som vill dra nytta av öppen källkod och samtidigt kunna skriva avtal med en aktör som står för support och servicenivåavtal är stadigt ökande.

– Vi påstår att vi är Nordens största leverantör av open source-baserade tjänster. Vi omsatte 425 miljoner under 2020, och har vuxit med 25 procent under flera år och det har vi gjort även under pandemin. I år räknar vi med att omsätta 500 miljoner, säger han och är själv överraskad över hur stort bolaget har blivit.

– Plötsligt tittar man och ser, oj, är vi ett riktigt bolag nu.

Ända sedan starten 2003 har Redpill haft fokus på öppen källkod. 2008 köpte man den norska Linuxpionjären Linpro och sedan dess har det tagit fart. I dagsläget har man fokus på de tre huvudområdena konnektivitet, devops och molnet. Kunderna finns på flera håll. Dels är bolaget stort inom offentlig sektor, men man konstaterar också att tillverkande industri har börjat titta på det i större skala.

"Open source har visat sig ha en väldigt hög innovationstakt", säger Redpill Linpros vd Henrik Gavelli.

Konnektivitetsdelen handlar främst om att hjälpa bolag med api:er och integration, devopsdelen om automatisering och containrar och på molnsidan erbjuder man drifttjänster i privata moln. Henrik Gavelli säger att det finns ett antal orsaker som gör att öppen källkod är extra hett just nu, och att det ger Redpill Linpro angenäma problem.

– Det finns en open source-trend inom digitaliseringen som driver vår organiska tillväxt. Vi räknar med att vi måste dubblera vår personalstyrka och bli 200 personer till. Det är egentligen det enda problemet vi har just nu, säger han och försöker bena ut vad som ligger bakom explosionen.

– Digitaliseringstakten är hög och vi ser att den fortsätter öka och det finns mycket mer att ge. Kunder är idag mer stressade över att inte vara digitaliserade. Förflyttningen till att bli ett datadrivet företag handlar om att göra data tillgängligt. Det har man pratat om i många år, men nu jobbar alla verkligen med att tillgängliggöra data och analysera och agera utifrån det.

Hög innovationstakt

Att de öppna standarderna innebär att man inte låser in sig, och därmed har fler alternativ inför framtida förändringar ser han också som en viktig anledning till det ökade intresset. Att det dessutom finns en hel del innovation i den öppna världen är en annan,

– Open source har visat sig ha en väldigt hög innovationstakt. Det är oftast ett projekt som startas av någon. Sedan är det öppet och transparent och alla kan bidra till att förbättra. Det är verkligen en gräsrotsrörelse som leder till ökad funktionalitet, säger Henrik Gavelli och lyfter fram öppen källkods-världens budord.

– Den klassiska devisen är tänk stort, börja smått och skala snabbt. Att det går att testa utan kostnad är viktigt. Därefter kan du i ett senare läge gå över till supportad och mer härdad version.

Ett annat bolag som satsar stort på öppen källkod nu är Proact. I april köpte man svenska Kubernetes-specialisten Conoa för att vässa sitt erbjudande inom plattform som tjänst, PaaS.

Thomas Ljungfeldt, vd och medgrundare, säger att Conoa sedan starten varit ett konsultbolag helt nischat inom öppen källkod, och att man specialiserat sig ytterligare inom den grenen.

– När trenden med container kom 2015 valde vi att satsa på att bli bäst på Kubernetes, säger han och berättar att Conoa är ett av få svenska bolag som finns med i Cloud Native Computing Foundation, CNCF.

Kubernetes som tjänst

Bland kunderna finns stora svenska bolag, inte minst inom bank och finans, men även industribolag, som har behov av bolagets tjänster för att bygga sina enterprisemiljöer. Och det var också det ökade trycket som lockade Conoa, som har runt 30 seniora expertkonsulter ombord, in i Proacts famn.

– Nu gör vi en gemensam resa. Vi står i ett fantastiskt läge idag, där vi har kompetens att hjälpa stora bolag att sadla om. Kundernas projekt blir större, så vi behöver en större leveranstrygghet. Då behövde vi söka en partner att gå in i det här med. Vi vill kunna leverera Kubernetes som en tjänst, och det finns många som vill köpa det så. Vi kan bygga det men behöver en organisation som kan leverera support och SLA 24/7, säger Thomas Ljungfeldt, som delvis förklarar det ökade intresset för öppen källkod på följande sätt.

Starkare tillsammans. Proacts Sverigechef Lena Eskilsson och Conoas vd Thomas Ljungfeldt har båda sett ett behov av att stärka respektive verksamhet tack vare ett ökat tryck på marknaden.

– Generellt sett når vi kundgrupper som vill veta var datan finns, som bank och finans. De vill veta att den underliggande infrastrukturen är säker och att inget är inlåst. I den omställning som sker ser vi att säkerhetsavdelningarna behöver verktyg för att stärka upp inom containerdelen.

Som vi skrivit tidigare är Proacts ambition att vara ett specialistbolag, och det var också det som lockade med Conoa. Sverigechef Lena Eskilsson säger att Conoa verkligen passade in där, med sin nischade expertis. Plus att man sett ökad efterfrågan på öppen källkods-expertis.

– Det passar oss perfekt om man ser till företagskulturen. Vi är specialistbolag båda två. Vi vill kunna erbjuda allt i tjänsteform och det behovet har vi sett hos kunderna. Vi har haft förmågan att leverera det men inte kompetensen att bygga det, säger hon och svarar följande på vilka luckor Conoa ska fylla för Proact.

– Vi vill vara där informationsmängderna ökar och växer. Vi sitter på en fantastisk kundbas och där har vi mött varandra. Det var ett bolag vi tittade på tidigt, så matchningen passade perfekt.

Fortsätter som två

Nu väntar en långsam integration där man fortsätter som två separata bolag under en period.

– Vi ska hitta synergier och ta de synergier som är tydligast. Formellt sett är vi två bolag men vi levererar till kunderna som ett. Vi har en del gemensamma kunder där vi gör mer eller mindre idag. Det finns goda förutsättningar att hjälpa kunderna med modern infrastruktur, det är ett superspännande läge, säger Thomas Ljungfeldt.