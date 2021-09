Mikrotjänster flyttar komplexiteten ut från designen av interna applikationer till externa nätverk av ihopkopplade tjänstearkitekturer. Leverantörer av molntjänster erbjuder många olika sätt för att hantera denna komplexitet. Här är en överblick över de möjligheter som erbjuds av Google Cloud Platform (GCP).

GCP:s verktyg för mikrotjänster

Det finns ett antal verktyg för att hantera mikrotjänster på GCP:

Din egen Kubernetes-installation med Google Compute Engine.

Övervakad Kubernetes med Google Kubernetes Engine.

Serverlösa container-arkitekturer med Google Cloud Run.

Plattform som tjänst (PaaS) på Google App Engine.

Serverlösa funktioner med Google Cloud Functions.

Rulla ut din egen Kubernetes med Google Compute Engine

Hanterad Kubernetes med GKE

Automatisk lastbalansering.

Pooler av underliggande noder.

Automatisk skalning av antalet nod-instanser.

Automatiskt uppdatering av mjukvaran för klusternoderna.

Automatisk reparation av noder för att upprätthålla hälsan och tillgängligheten för noder.

Loggning och övervakning med Google Cloud Operations.

Arkitektur för serverlösa containrar med Google Cloud Run

Plattform som tjänst på Google App Engine

Serverlösa funktioner med Google Cloud Functions

Lättviktiga processer för att hantera data och ETL: Att köra data- eller filbaserade utlösare för att hantera saker som bildhantering eller -kompression.

Webhooks: Svara på http-baserade förfrågningar från system som Github eller Stripe.

Lättviktiga API:er: Hantera individuella förfrågningar eller händelser som är inbördes relaterade för att komponera större applikationer.

Mobil back-end: Agera som en mellanhand mellan molnbaserade tjänster som Firebase och liknande tjänster.

IoT: Dra nytta av Pub/Sub-utlösare för att hantera händelser för skalning av IoT.

Många möjligheter för mikrotjänster

Denna lista går generellt från de mer manuella, utvecklardrivna tillvägagångssätten, till alternativ för mer hanterade plattformar. Verktygen kan även användas tillsamman, där vissa team bara använder ett verktyg och andra blandar de olika alternativen. Speciellt Cloud Functions används ofta tillsammans med andra alternativ för dem med mindre krav på manuell kontroll.Notera också att detta handlar specifikt om applikationsarkitekturer, och tar inte hänsyn till saker som datalagring.Kubernetes är ett plattformsoberoende öppen källkods-system som ursprungligen utvecklades av Google hör att hantera kluster av applikationscontainrar.Det mest manuella sättet för att bygga applikationer med mikrotjänster är att skapa dina vIrtuella maskiner och nätverk i Google Compute Engine, och sedan installera Kubernetes på denna infrastruktur. Då kan du själv bestämma hur du vill konfigurera och köra Kubernetes ovanpå din infrastruktur.Den generella processen går ut på att skapa en primär virtuell maskin, och en eller flera sekundära virtuella maskiner, med Kubernetes som kontrollant över de containeriserade applikationer som rullas ut inom systemet. En översiktlig dokumentation över hur man kör Kubernetes på Google Compute Engine finns här , och guider för hur man installerar Kubernetes med olika verktyg finns här Att manuellt sätta upp denna infrastruktur ger flest frihetsgrader för utvecklaren. Baksidan är att det också kräver det mesta av manuell intervention. Att sätta upp infrastrukturen med virtuella maskiner och konfiguration av nätverk kan också hanteras med verktyg som Ansible och Terraform, och automatisk skalning kan fås med verktyg som GCP Cloud Monitor.Google Kubernetes Engine (GKE) ligger på en högre abstraktionsnivå ovanpå Kubernetes. Verktygen är till för att automatisera vissa aspekter av hanteringen av kluster, till exempel:Generellt sett strävar GKE efter att bunta ihop de vanligaste behoven som utvecklare behöver tillgodose när de hanterar Kubernetes-kluster, med allt från utrullning och övervakning till automatisk skalning. Dessutom ger GKE möjlighet att hantera de flesta av dessa funktioner genom ett webbgränssnitt.GKE ger också möjlighet till loggning på både container- och värdnivå, och stödjer också integration med GCP:s egna Cloud Build-verktyg för CI/CD. Du kan också publicera dina container-avbildningar till Googles Container Registry.Dessa bekvämligheter kommer förstås till en kostnad. Google tar betalt för GKE-kluster utöver och ovanpå de specifika tjänster som de körs på. Du kan ta del av en prislista och en beräkningsguide här och en översikt över GKE finns här Google Cloud Run är ett serverlöst abstraktionslager ovanpå Knative, som i sin tur är ett öppen källkods-projekt för att skapa serverlösa applikationer ovanpå Kubernetes.Generellt sett ligger Google Cloud Run på en abstraktionsnivå över GKE. Google Cloud Run abstraherar bort nästan allt som rör utrullning, konfiguration och hantering av Kubernetes-kluster. Det är till för att köra enkla applikationer med mikrotjänster och som inte behöver så mycket skräddarsydd hantering av infrastrukturen.Google Cloud Run inkluderar också möjligheten att använda ett existerande GKE Anthos-kluster för att ge mer kontroll till utvecklaren.I valet och kvalet mellan GKE och Google Cloud Run rekommenderar Google att du ”förstår vilka krav du ska ställa på funktionella och icke-funktionella tjänster, som till exempel möjligheten att skala ned till noll eller detaljerade konfigurationer”. Det här är goda råd i vilket fall som helst, men i detta fall gäller frågan om Cloud Run ger dig den kontroll du behöver över din applikationsinfrastruktur, eller inte. Om inte, ska du använda GKE.Liksom PaaS-lösningar kräver Google Cloud Run att du implementerar en tillståndslös applikationsarkitektur.Som en abstraktion av applikationsinfrastruktur ligger plattform som tjänst (PaaS) mellan IaaS och serverlöst. Även om du kan se referenser till Google App Engine som serverlöst, är det helt klart PaaS.Google App Engine inkluderar Kubernetes under huven, men det är i stort sett dolt för dig som utvecklare.Liksom på andra PaaS-tjänster som Cloud Foundry måste applikationer på Google App Engine vara tillståndslösa. Det här beror på att PaaS i sig är ansvarigt för att skala upp och ned, samt ta hand om begäranden om routing. Utvecklaren har ingen kontroll över hur resurser för applikationer läggs till eller tas bort. En applikationsnod som hanterar en given förfrågan från en klient kanske inte finns kvar för att hantera nästa förfrågan.Google Cloud Functions hamnar i kategorin FaaS, eller funktioner som tjänst. Det här är den mest abstraherade formen av molntjänst. Den enhet som rullas ut är funktionen, och den infrastruktur som levererar processen är i högsta grad hanterad och övervakad.Google Cloud Functions utlöses av händelser och utför enkla handlingar ur funktionssynvinkel. I skrivande stund kan utlösande faktorer vara http, Cloud Storage och Pub/Sub-utlösare. Data från de utlösande faktorerna skickas till Cloud Functions som parametrar.I skrivande stund stödjer Cloud Functions språken Go, Java, Dotnet, Node.js, Python och Ruby. Dessa tillåter idiomatisk användning av relaterad teknik. Till exempel kan du använda Java Servlet API för att hantera http-utlösare eller så kan du tillämpa mer avancerade tillvägagångssätt som att använda Spring Cloud Function eller Node.js Express.Google Cloud Functions är en representant för ett mycket enkelt och kraftfullt sätt att rulla ut funktionalitet. Nackdelen är att det begränsar utvecklarens möjligheter att hantera komplexa användningsområden och det begränsar även utvecklarens möjligheter att hantera infrastrukturen. Google Cloud Functions används ofta för att hantera mindre bitar av funktionalitet tillsammans med de andra verktygen som beskrivs i denna artikel.Google själva rekommenderar Google Cloud Functions för dessa tillämpningsområden:

Google Cloud Platform erbjuder ett helt landskap av möjligheter för applikationsarkitekturer som stöd för mikrotjänster. Genom att sätta dig in i de erbjudanden och verktyg som finns för mikrotjänster, kan du finna den rätta arkitekturen och tillvägagångssättet som möter dina krav.

