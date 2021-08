Att börja på ett nytt jobb kan vara nog så stressande även under normala förutsättningar. Att göra det under en global pandemi, när all kommunikation med chefer och medarbetare sker online, är förstås än mer utmanande.

Marta Rodriguez började arbeta som ansvarig för sociala medier på Adria solutions i juni 2020.

– Det tog mig mycket längre tid att lära känna företaget, affärskulturen och branschen jag kom till än om jag hade haft mina kollegor omkring mig hela tiden, säger hon.

Hon är inte ensam. Många företag har sagt upp personal det senaste året, men de som har haft möjlighet har fortsatt att rekrytera. De här företagen har varit tvungna att fundera ut hur de ska kunna förse nyanställda med datorer och annan utrustning, hur de ska utbilda dem och få dem att känna sig som en del av teamet – helt utan att träffas fysiskt.

– En del företag hade ett försprång, de började uppgradera och förbättra sina introduktionsprocesser redan 2019, säger Jason Cerrato, senior forskningschef på Gartner. Men de flesta var inte alls redo att ta emot medarbetare som rekryterats virtuellt och som skulle börja jobba på distans från start, särskilt om rollen tidigare inte inneburit distansarbete.

– De nyanställda blev en del av team där de ofta inte haft tillfälle att träffa, eller började arbeta på företag som de aldrig besökt, säger Jason Cerrato.

Arbete på distans är nu en etablerad lösning och kommer troligen att fortsätta att vara det även när pandemin klingar av. Det innebär att arbetsgivare måste uppdatera både processer och tekniska lösningar för att introduktionen av nya medarbetare ska bli smidig och produktiv. Vi har pratat med analytiker, it-chefer från företag som anställer och med anställda som har börjat på nya jobb under det senaste året – och bett om deras bästa tips för att den virtuella introduktionen ska fungera bra.

Teknisk utrustning och access

Jason Cerrato menar att en av de största utmaningarna med att introducera nya medarbetare virtuellt under pandemin har varit att få teknisk utrustning och rätt behörigheter på plats. När det inte är möjligt att besöka kontoret så uppstår utmaningar kring tajming och logistik som inte fanns där när nyanställda helt enkelt kom och hämtade sin utrustning och fick hjälp med alla inställningar på plats. Här krävs planering och kreativa lösningar.

Jo Drake, cio för THG, ett brittiskt företag inom onlineförsäljning, håller med. Hon berättar att företaget redan hade inlett arbetet med en automatiserad process för onboarding, med syftet att bli mer effektiva jämfört med de manuella systemen.

– Att en virtuell lösning fanns på plats underlättade vår omställning, men på vägen uppstod helt andra problem som vi aldrig förutsett, berättar hon.

THG växer snabbt, och redan innan pandemin fanns den virtuella introduktionen med som ett alternativ för nyanställda. När Storbritannien gick in i lockdown i mars 2020 blev det här spåret det enda möjliga. Jo Drake berättar att det handlar om tusentals personer, då både nyanställda och personal på uppköpta företag går igenom processen.

– Vi blev tvungna att snabbt ta fram en introduktion som innebar noll handpåläggning, säger Jo Drake. Vi ville skapa en smidig process för användaren, där teknisk utrustning skickades direkt från leverantören till den nyanställdes hem, med alla rättigheter och korrekt programvara installerat från början.

Maskinerna som skickades ut måste också vara säkra, krypterade och införda i THG:s endpoint manager-system. Dessutom skulle uppdaterade antivirusprogram finnas med, som företaget kan hantera på distans.

För att få allting att fungera använder THG programvaran Jamf för Mac och Microsoft Intune för Windows. De två plattformarna används för att applicera och hantera säkerhetspolicyer och säkerhetsprogramvara, och för att installera appar på systemen. För single sign-on och multifaktorautentisering används Okta. De här systemen fanns på plats redan innan pandemin, och visade sig vara kritiska för att THG skulle kunna skala upp sin virtuella personalintroduktion till nödvändig kapacitet.

I en värld där efterfrågan på it-utrustning var större än någonsin blev det snabbt ett problem att få tag på tillräckligt många maskiner. THG hade redan ett system för återanvändning av utrustning på plats, men att transportera tillbaka den från personal som slutade, och installera om dem för ny personal var svårt att göra så snabbt som krävdes. Dessutom räckte ändå inte antalet maskiner till.

– Vi kunde inte förlita oss på tredjepartsleverantörer när det gäller transporterna så vi valde att använda vår egen transportservice, berättar Jo Drake. Den är i vanliga fall till för att köra personal till olika möten, men det var inte aktuellt längre. Istället fick de leverera utrustning hem till våra nyanställda.

Den utrustning som medarbetarna fick hem från företaget kom tillsammans med en enkel manual med steg-för-steg-instruktioner för hur man startar den och loggar in. Så snart den anställde loggade in så registrerades maskinen på dem och resten gjordes i bakgrunden av medarbetare på it-avdelningen.

THG:s process innehåller flera delar: En introduktionsdel med HR-utbildning, jobbspecifika presentationer och praktisk information kring arbetsdagen. Före pandemin skedde det här genom personliga möten och samlingar med grupper av nyanställda som välkomnades. Den nya, virtuella processen innehåller samma introduktionsdel, men föregås av ett öppet forum där man försöker lösa alla it-frågor och problem som kan uppstå under den anställdes första dag.

– Innan vi gick över till virtuella lösningar så hade nyanställda direktkontakt med en medarbetare inom it under deras introduktionstid. Nu, när vi använder de här öppna forumen så finns vi istället där för att hjälpa dem med alla frågor och problem som kan uppstå med utrustningen redan innan själva introduktionen börjar, berättar Jo Drake.

Nyligen har THG börjat bygga egna interna app stores, både för Windows och Mac, där medarbetare själva kan ladda ner och installera de senaste versionerna av de programvaror som företaget använder.

Utbildning av nyanställda

En av de första uppgifterna en chef har att lösa när nya medarbetare kommer ombord är att utbilda dem i deras dagliga arbete och introducera dem till de tekniska lösningar de behöver för att göra sitt jobb. Den här processen är besvärligare när man inte kan träffas.

Sean Collison är plattformsexpert på ett brittiskt försäkringsbolag. Under pandemin har han introducerat och utbildad nyanställd personal inom kundsupport. Han berättar att hans företag började använda Microsoft Teams som sin huvudsakliga kommunikationsplattform i början av 2020. Chattar och videomöten gjorde den enklare att kommunicera till större grupper anställda samtidigt.

– Lösningen för vår virtuella personalintroduktion under lockdown handlade framför allt om att bredda användningen av Teams, säger Sean Collison.

Men även om en samlande kommunikationsplattform gjorde spridningen av information till anställda enklare så var det fortfarande krångligt med utbildningen, trots att lösningar som Impact 360 och ett internutvecklat verktyg byggt på Microsoft Excel fanns på plats.

– Till stora delar har vi lyckats med övergången till en virtuell lösning, men när det gäller en del av de större grupputbildningarna har det varit krångligare, säger Sean Collison. Utbildningarna i grupp har byggt på verkliga exempel och på att deltagarna ställer frågor, och det där är mycket svårare att få att fungera bra virtuellt, bara för att människor inte får samma kontakt.

Före pandemin kunde nyanställda sitta med och lyssna på mer erfarna medarbetares samtal under introduktionstiden, något som inte längre blev möjligt när alla började arbeta från hemmet.

– Den här delen av utbildningen är mycket svårare att göra på distans, de nyanställda har inte tillgång till programvaran som behövs för medlyssning av samtal, säger Sean Collison. Om det uppstår ett problem under ett samtal så måste teamchefer och utbildningspersonalen dela ljudfiler via Microsoft Teams.

Sean Collison menar dock att utmaningarna också förde med sig något gott: Att tvingas göra hela den här processen virtuell har gett företaget möjlighet att utveckla hela utbildningsprogrammet och bli mer strukturerade.

– Vi har insett att före pandemin var vår utbildning ganska stökig, där fanns ingen tydlig struktur eller riktning efter de första introducerande sessionerna i klassrummmet, berättar han. Utbildningen på plats var mer flexibel, till exempel kunde en nyanställd följa en mer erfaren kollega under en dag, men gick inte längre att genomföra när anställda hänvisades till arbete i hemmet.

Marta Rodriguez berättar att hennes första veckor på Adria Solutions var fyllda av videomöten där hon fick träffa sina kollegor och lära sig mer om den teknologi och de plattformar hon behövde i jobbet. Kollegorna hade videokonferenssystemet igång hela dagarna, så hon kunde enkelt och snabbt ställa frågor till dem. En separat kommunikationskanal till hennes närmsta chef sattes också upp för extra stöd och hjälp.

Hon talar väl om sin chef, som spenderade ”en massa timmar under de första veckorna” för att hjälpa henne förstå jobbet och undvika missförstånd.

– Det här var annorlunda än andra introduktioner jag har varit med om, där det ibland kändes som att alla var väldigt upptagna och ingen hade tid med mig, säger Marta Rodriguez.

Välkomna nya medlemmar i teamet

Förutom introduktionen till teknik och det dagliga arbetet så har det visat sig vara utmanande att integrera nya medarbetare i företagets kultur i en miljö där alla fjärrarbetar. Enligt forskning från Tinypulse (en plattform för medarbetarengagemang) så upplever medarbetare som rekryterats under pandemin svagare band med sina kollegor och en lägre känsla av engagemang i företagets kärnvärden.

Jason Cerrato har liknande erfarenheter, och menar att den stora utmaningen med personalintroduktion på distans är just att förmedla företagskulturen till de nyanställda, och att skapa en känsla av tillhörighet.

– Processen man går igenom för att bli en del av en organisation bygger minst lika mycket på att man observerar och interagerar med människor informellt, som på den formella introduktionen. Att skapa en virtuell miljö för den typen av utbyte är svårt, säger han.

Arron Drapkin, som började på ett nytt jobb som skribent på ProPrivacy i december, håller med.

– Utrymmet och möjligheterna att göra någon slags intryck på kollegorna är definitivt begränsat, säger han. Det är svårare att få till de där spontana, kreativa mötena där idéer flyger runt, bara för att vi inte är i samma fysiska rum.

Precis som Marta Rodriguez är dock Arron Drapkin nöjd med sin virtuella introduktion. Se första veckorna fylldes med olika introduktionsmöten och utbildningssessioner via Zoom, och han tilldelades en kollega som alltid fanns tillgänglig för att svara på frågor och som kunde hjälpa honom att navigera i den nya rollen.

– Att kunna få snabba svar betyder allt, särskilt när man stöter på frågor eller problem som man inte kan arbeta sig runt, säger han. Teamet på ProPrivacy var också bra på att arrangera mer sociala videmöten efter arbetstid. Den här mer informella träffarna gav mig en bättre chans att lära känna kollegorna.

Marta Rodriguez menar också att det är viktigt att både mentorer och nyanställda blir involverade i introduktionsprocessen.

– Jag kände mig väldigt välkommen.

Tekniska plattformar

Under pandemin har många företag förlitat sig mer än någonsin på tekniska lösningar för att kunna fortsätta operera. Tekniken har fått stor betydelse på många områden – introduktionen av ny personal är inget undantag.

Jason Cerrato menar att även om specialiserade plattformar för onboarding, som Silkroad technology, Click boarding, Enboarder och Allonboard, finns tillgängliga så har de flesta företagen använt de traditionella HR- och samarbetsplattformarna för personalintroduktioner.

– Verktyg för HR-management har drivit automatisering och samarbete på en rad olika sätt, säger han. Andra verktyg, som chattbottar, virtuella assistenter och dokumenthanteringssystem har bidragit till att koordinera och digitalisera en väldigt administrativ process. Video och onlinekurser har också blivit oundgängliga när all utbildning blivit virtuell.

Valet av verktyg för personalintroduktion görs ofta utifrån storleken på organisationen och hur sofistikerad processen är på företaget, men också utifrån under vilket stadium processen är i.

– Personalintroduktioner pågår allt längre och definitionen av onboarding har breddats, säger Jason Cerrato. Det gör att det behövs en kombination av olika verktyg för att hantera processen genom de olika faserna.

Arron Drapkin säger att han är glad att många av de tekniska plattformarna som används av hans nya arbetsgivare antingen var sådana han använt tidigare eller som var relativt enkla att lära sig.

– När man arbetar på distans så lär man känna systemen och programvarorna man arbetar med snabbare, helt enkelt för att man är beroende av dem, säger han. Slack har till exempel blivit väldigt viktigt för relationerna med mina kollegor, på ett sätt som det inte hade blivit om vi varit på kontoret.

Marta Rodriguez menar att det ibland har varit svårt att lösa tekniska problem som uppstår när man arbetar på distans. När tekniken inte fungerade som den skulle blev hon snabbare frustrerad än om hon varit på kontoret, det kändes som att störde kollegorna om hon kom med ”fåniga” frågor.

– Det var saker som skulle ha tagit två sekunder att lösa om man var på samma kontor, men när du jobbar hemifrån måste du skriva ett mejl eller ringa ett samtal och förklara problemet. När båda är på plats kan man enkelt visa, säger Marta Rodriguez.

Framtidens personalintroduktion

Tack vare vaccinerna är kanske inte en tillbakagång till våra arbetsplatser på kontoret så avlägsen. Undersökning efter undersökning visar dock att de flesta medarbetarna inte vill vara bundna till kontoret på heltid – ens när det blir säkert att vara där.

Företag som Dropbox har ändrat policy under pandemin och utgår nu från att de flesta av medarbetarna kommer att distansarbeta. Saleforce har förklarat nio-till-fem-arbetsdagen död. Det är tydligt att virtuella personalintroduktioner – precis som många andra rutiner som introducerats under pandemin – är här för att stanna.

Trots att det finns nackdelar, så tycker både Marta Rodriguez och Arron Drapkin att deras introduktion som nyanställda var bra, mycket tack vare att deras kollegors stöd genom hela processen.

De är sannolikt inte ensamma om att tycka så. Många organisationer har använt sig av mer erfarna anställda som ett stöd i processen, berättar Jason Cerrato.

– Förutom att de har deltagit i videomöten, utbildningar av nyanställda och som mentorer, så har mer etablerade kollegor använts för att skapa instruktionsvideos eller annat innehåll som kan guida de nya genom introduktionsperioden.

Arron Drapkin menar att det inte finns mycket som slår kommunikationen när människor kan sitta ner ansikte mot ansikte och förklara något, men att hans arbetsgivare lyckades så bra med processen att han faktiskt inte känner att han missat så mycket.

– Jag är inte särskilt orolig över att den virtuella processen skulle ha påverkat mig eller mina insatser på jobbet negativt, säger han.

Marta Rodriguez är inne på samma spår. När hon ser tillbaka på processen har hon inga klagomål:

– Ledningen uppmuntrade samarbete i teamet så mycket som möjligt i den här situationen och försökte se till att vi medarbetare kände oss stöttade och säkra.

Hon menar till och med att det virtuella formatet hade tydliga fördelar.

– Att börja på ett nytt jobb kan vara överväldigande, men att jag arbetade hemifrån förde också med sig att jag kunde ta promenader i välkända omgivningar under lunchen. Det hjälpte mig.

Utifrån ett ledningsperspektiv så menar Jo Drake och Sean Collison att det har funnit fördelar med att de tvingats införa virtuell personalintroduktion och utbildning: Det har blivit en bättre totalupplevelse för de nyanställda.

Sean Collison tror att en stor del av utbildningen kommer att fortsätta att bedrivas virtuellt – att arbeta hemifrån är något man kommer att fortsätta med i företaget.

– Men jag tror också att nyanställda tjänar på att vara på kontoret och kunna gå bredvid kollegor. När de är klara med den delen så kan supporten ske både virtuellt och på kontoret. Både nyanställda och de som hjälper dem kommer då att arbeta hemifrån ibland och på kontoret ibland.

THG:s process för introduktion av nyanställda är bättre än någonsin, menar Jo Drake.

– Det är nervöst för vem som helst att börja på ett nytt företag, och i ett läge när du inte träffat en enda kollega i teamet personligen så blir pressen än större. De här öppna forumen skapar ett sätt för företaget att lösa upp en del av den ångesten och hjälper våra nyanställda att komma igång på ett bra sätt.