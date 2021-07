Coronaviruset har oroat it-branschen, men det har också understrukit fördelarna med flera pågående trender inom it-infrastruktur. Molnlösningar är ett exempel, de har visat sig vara svaret på många av de utmaningar som pandemi-drabbade företag ställs inför. Likaså har automatisering vunnit terräng när storföretagen har anammat nya metoder inom exempelvis AI och robotisering som tidigare varit förbehållna föregångare.

It-verksamheten kan inte stå still, pandemi eller ej, utan måste ständigt vara redo att möta förändrade krav. Och pandemin tycks ha ökat förändringstakten.

De som har som främsta uppgift att hålla ordning på koden och se till att systemen rullar friktionsfritt är normalt sett inte så förändringsbenägna. Experimentlusta och förändring för sin egen skull passar bättre i innovationsdrivna startup-företag. Ändå har vi på senare tid fått se många nya tekniker och verktyg för just drift av it-system. Utvecklingen drivs både av innovation och av jakten på bättre driftsekonomi men slutmålet är detsamma: mer säkerhet och högre prestanda utan att ge avkall på säkerheten.

Hett: Flera moln

Fördelarna med att stänga sin serverhall och flytta bearbetningen till molnet är välkända vid det här laget. En hyrd maskinpark som någon annan driftar är idealisk för tillfälliga behov eller när arbetsbelastningen variera kraftigt över tid. Frågor om tillit och säkerhet kommer alltid dyka upp, men molnleverantörerna har hittills lyckats möta kundernas krav på den punkten.

Och om en molntjänst är en bra idé, varför då inte stödja två eller tre? Eller ännu fler? Det är mer arbete att stödja flera molntjänster, men om utvecklarna är noga med hur de skriver koden kan företaget belönas med att undvika den inlåsningseffekt som det innebär att vara beroende av en specifik molntjänst. Och de som räknar pengar kommer uppskatta möjligheten att jämföra kostnader mellan molntjänsterna för att räkna ut vilken plattform som är billigast för olika tjänster.

Iskallt: Dynamiska webbsidor

När webben var ny bestod den av statiska filer. En webbserver tog emot en URL och svarade med en fil – samma fil för alla besökare. Den enkla modellen tappade i attraktionskraft när webbutvecklare insåg att de kunde visa olika information beroende på vem som frågade. Användare uppskattade personligt innehåll och annonsörerna uppskattade träffsäkerheten när det gällde att hitta rätt målgrupp, och inte minst uppskattade företagen själva att kunna anpassa innehållet. På sikt blev resultatet att det växte fram en rad kraftfulla ramverk för att bygga personaliserade webbsidor.

Men pendeln har svängt tillbaka och nu ser både utvecklare och företag att trots personaliseringen får de flesta webbesökare se i stort sett samma information. Är det då verkligen värt att använda komplicerade ramverk på serversidan? Varför inte skicka samma bitar till alla, för att åtminstone kunna dra nytta av prestandan som nätverken erbjuder? Intelligensen kan flyttas ut närmare webbesökarnas datorer.

Så nu finns det nya verktyg för webbutvecklare som konverterar din webbplats till en mapp med statiska sidor som du kan sprida via nätverken. Resultatet behöver inte bli helt statiskt, utan visst dynamiskt innehåll kan fortfarande presenteras med hjälp av Javascript som körs i mottagarens webbläsare.

Hett: Hanterade blockkedjor

En viktig del av den ursprungliga visionen för bitcoin var en decentraliserad ekonomi utan hierarkier, där ingen enskild skulle kunna bestämma. Priset för detta visade sig dock vara högt, i och med att bitcoin bygger mängder av matematiska beräkningar som käkar elektricitet i stora mängder. Moderna blockkedjor har därför letat efter alternativa modeller som inte kräver lika många elektroner bara för att lägga till en rad i en databas.

Vissa vill förenkla genom att sprida ut elförbrukningen i relation till hur många bitcoin var och en har, medan andra har föreslagit en beskattning. Ytterligare ett förslag är att mäta datalagring istället för elförbrukning.

Men den billigaste lösningen kanske är att släppa idén om fullständig jämlikhet genom att utse en grupp ledare som behöver komma överens för att validera en transaktion. Systemet är fortfarande distribuerat, men bara till en liten grupp. Den modellen kan vara intressant för företag som vill bygga in blockkedjor i sin verksamhet.

Kallt: Energislöseri

Det är inte bara bitcoin-grävare som funderar på vad elen kostar. Microsoft byggde inte sin stora datahall vid Columbia-floden därför att personalen ville ägna sig åt kitesurfning på sin lediga tid – elen är billigare där tack vare närheten till stora vattenkraftverk.

Alla försöker hålla koll på energiförbrukningen i hela sin maskinpark, från den minsta temperatursensor upp till gigantiska servrar med minnen i terabyte-storlek. Faktum är att här kan företag med egna datahallar vara vinnare, åtminstone på kalla vinterdagar då överskottsvärme från databearbetningen kan användas till att värma upp hela byggnader.

Hett: Serverlöst

Utvecklare har länge velat ha full kontroll över sin servermiljö för att kunna garantera att koden fungerar korrekt. Alltför många har fått erfara den hårda vägen att även små skillnader kan vara fatala.

Åt var och en sin egen server kan vara bra ur den synpunkten att det faktiskt fungerar, men det är också ineffektivt och ett slöseri med resurser. Serverlösa it-system skär bort överflödet och låter utvecklarna fokusera på att programmera mot enkla gränssnitt som sedan ser till att deras kod körs någonstans just när det behövs – och dessutom bara debiterar för den tiden. Det är en dröm för jobb som bara körs då och då, vare sig det handlar om beräkningar i bakgrunden eller en webbsida som inte får så mycket trafik. För sådant behövs egentligen inte en hel server med operativsystem och allt som därtill hör.

Serverlöst gör det också enklare att trycka ut databearbetning till utkanten av nätverket. Företag som Cloudflare och AWS placerar ut servrar nära användarna, hos deras internetoperatörer, och skickar sedan ut små serverlösa jobb till dessa maskiner. Resultatet blir kortare svarstider och snabbare uppdateringar eftersom en stor del av trafiken stannar hos den lokala internetoperatören.

Kallt: Tunna komponenter

Webbutvecklare bygger ofta sina mästerverk genom att pussla ihop många små komponenter och bibliotek till en helhet. Många komponenter är standardprodukter, som till exempel databaser. En webbplats kan mycket väl innehålla dussintals, eller hundratals, komponenter.

Trenden nu är dessa komponenter blir smartare och förses med fler funktioner. Till exempel kan databasen ha en inbyggd nätverkskoppling och på egen hand kunna synkronisera data mellan server och anslutna klienter, vilket befriar utvecklarna från att behöva bygga den funktionen. Översättning kan också vara en sådan inbyggd tilläggsfunktion.

När applikationer och tjänster växer till sig minskar behovet av anpassningar och gränssnitt för att foga samman komponenter. Ett flödesschema visar fortfarande samma funktioner som tidigare, men de är fördelade på färre och större lådor vilket i sin tur innebär att utvecklarna inte längre behöver lägga lika mycket pussel.

Hett: Etisk, grön AI

Vem vill inte vara etisk? Eller grön? Det är många som höjer rösten nu om att det inte räcker att AI erbjuder bra och användbara modeller, resultatet måste vara etiskt försvarbart också. Den dåliga nyheten är att det är svårt att definiera ”etisk” och ännu svårare att implementera det. En del pekar på det som kommer ut ur modellen och kräver att det ska uppfylla någon specifik kravlista – men om du vet vilket svar du vill ha, varför ska du då använda AI över huvud taget?

Det är mycket enklare att hitta ”grön” AI, inte minst därför att standarddefinitionen på ”grön” tenderar att koka ner till ”använd mindre energi” och energiförbrukning kan man mäta. Färre watt förbrukade innebär en helomvändning för en it-bransch som är van vid att mera data och fler beräkningar är vägen till bättre resultat.

Traditionen säger att man behöver satsa stort för att lyckas inom AI. Fler beräkningar kräver dock i allmänhet också mer energi, och det har fått många att fundera på om de verkligen behöver en jättealgoritm med motsvarande jättekoldioxidavtryck. AI-utvecklarnas utmaning är därför att leverera nästan lika bra, eller åtminstone tillräckligt bra, resultat utan att elmätarna går i spinn.

Kallt: Enkla kodförråd

En gång i tiden räckte det att kodförråden klarade av sina grundläggande uppgifter: håll reda på programkoden + spåra alla förändringar över tid = hänförda användare. Men numera förväntar sig utvecklarna mycket mer assistans än så. Den incheckade koden ska passera en produktionslina som kan innehålla allt möjligt, från enhetstester till komplicerade optimeringar. Kodförrådet är inte längre bara en bibliotekarie, utan fungerar också som en kvalitetskontrollant, en faktagranskare, en butler.

Begåvade team utnyttjar de här möjligheterna till att påtvinga den egna gruppen en smula disciplin, genom att sätta upp regler för hur kod ska skrivas och hur den ska testas.

Hett: Nolltillit

Den legendariske Intelchefen Andy Grove skrev en gång en bok om att driva företag, Only the Paranoid Survive. Det budskapet tycks ha sjunkit in hos moderna säkerhetsexperter, som har det omöjliga jobbet att hålla företagets hemligheter inlåsta samtidigt som alla anställda ska kunna jobba hemifrån.

Den nya modell som många förlitar sig på kallas nolltillit, eller zero trust, och bygger på grundtanken att det inte finns några säkra platser över huvud taget. Varje bärbar dator antas ha loggat in från ett skumt kafé i ett fientligt inställt land där det vimlar av hackare från konkurrentföretaget … typ. Och det gäller även vd:ns dator. All nätverkstrafik krypteras och alla paket ska vara autentiserade, och ingen kommer undan bara för att de har loggat in via något VPN.

Kallt: Lita på partners

Det är inte bara molnleverantörerna som kickar ut betalande kunder. Googles nya fackförening har meddelat att den vill ha ett ord med i laget om vem som ska få köpa Googles tjänster. Och även om de flesta av oss klarar oss genom att ligga lågt och inte utmana, så kan vi inte vara säkra på att det inte är vårt eget företag som drabbas nästa gång. Den som är en hjälte i år kan mycket väl bli nästa års skurk.

Devops-team har blivit tuffare mot sina leverantörer av moln och andra tjänster. Nu kräver de garantier. Charmen med molnet var att det alltid fanns en server till att hyra om man behövde det, och ingen funderade någonsin på om det inte skulle vara lika enkelt stänga av it-kranen. Nu vet de att det är det.

Till exempel har en molnleverantör en gummiparagraf i sitt avtal att kunderna inte får skicka ”e-post av ringa värde”. Det är ingen som har brytt sig om att mäta ”värdet” på e-post förr, men nu finns det en oro att sådana regler kan bli en ursäkt för att stänga av kunden helt och hållet. Tilliten är som bortblåst, och det innebär att långsiktiga partnerskap framöver kommer att kräva fler och bättre preciserade kontrakt, för att lämna så lite tolkningsutrymme som möjligt.

Hett: Automatisering

Om du ville få något att hända – skriv kod. Så brukade det vara. Någon var tvungen ta striden med variablerna och alla regler om datatyper, syntax och räckvidd. Men nya verktyg, med namn som robotiserad processautomatiering (RPA), har ritat om spelplanen. RPA handlar inte om humanoider som Star Wars C3PO, utan om uppiffade rutiner och bibliotek för att bearbeta data. Med den typen av verktyg, som tar hand om mycket av de knepiga detaljerna inom programmering, kan även rimligt insatta icke-programmerare åstadkomma en hel del; det är inte mycket svårare än att summera en kolumn i ett kalkylark.