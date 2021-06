Från att inledningsvis ställa till det, och inte minst väcka frågor om hur kundflödena skulle kunna hanteras, har pandemin senare visat sig vara en riktig försäljningssuccé för de stora hemelektronikkedjorna. Det har successivt framgått av det snabbindex som branschorganisationen Elektronikbranschen tar fram varje månad för att följa marknadsutvecklingen, siffror som baseras på försäljningen hos medlemsföretagen Elgiganten, Elon Ljud och Bild, Euronics, Media Markt och Netonnet.

Frågan är hur det blir nu, när siffrorna ska jämföras med de starka försäljningssiffrorna för 2020. Det gäller från och med april, och hittills har försäljningen visat på nedgång, även om den fortfarande är ganska stark. Tittar man på försäljningen under årets första fem månader så har den bara minskat en aning, och ligger en procent lägre än under samma period 2020. De två senaste månaderna har dock visat tydlig nedgång. Under april var värdet av sålda produkter 11 procent lägre än motsvarande månad ett år tidigare, och maj landade 9 procent lägre.

– Vissa produktkategorier ökar fortfarande, trots att vi jämför med fjolårets rekordsiffror. Mobiltelefoner ökade till exempel med 10 procent i volym under maj. Värdet av den totala försäljningen ligger nu på ungefär samma nivå som under 2020, säger Elektronikbranschens vd Klas Elm och anger även ljudprodukter, spelkonsoler och pc som produkter som gått bra under maj samt att trenden med att svenskarna köper större tv-skärmar håller i sig.

Media Markt jagar lönsamhet

Hos kedjorna verkar det inte finnas någon större oro över att man inte ska kunna leva upp till 2020 års succésiffror. Magnus Håkansson, vd på Media Markt, berättade nyligen om bolagets ambition att till slut lyckas bli lönsamt i Sverige, och han ser en fortsatt god marknad.

– Jag är faktiskt inte orolig. Marknaden kanske är ner något jämfört med förra året, men vi har faktiskt gått uppåt och vi ser en potential i det vi gör. Sedan är det klart tufft att mäta sig mot en marknad som är starkare och starkare. Det kan inte växa som förra året varje år. Men vi tror inte att det blir någon större nedgång utan snarare att det kanske planar ut, säger han.

Han tror också att det finns fortsatt sug efter de produkter som gick bra under 2020, inte minst eftersom många fortfarande jobbar hemma.

– Det är bra fart över hela spektrat, men framför allt hemmakontoret med telekom och it växer. Efterfrågan är fortfarande stor för hemmakontoret och för home entertainment, och det kommer nog inte gå tillbaka så länge folk inte går tillbaka till kontoret. Nu finns det även en större bas som ska underhållas, så det blir ett större totalbehov, säger Magnus Håkansson och konstaterar att det inte bara är hemmajobbandet som driver utan även att folk är mer hemma överlag.

– Att folk har mer tid hemma att man satsar mycket på home entertainment med tv, ljud och på gamingsidan. Det är också gynnsamt för andra hemmaprodukter som till exempel tvättmaskiner, kyl och frys och kaffebryggare.

Stort intresse för hemelektronik

På Netonnet ser man samma utveckling, med ett hem som ökat i betydelse, och som ser ut att fortsätta göra det. Kedjans kommunikationschef Kristina Wärmare svarar följande på om man kommer kunna hålla i de goda försäljningssiffror som pandemin har medfört.

– Vi märker ett fortsatt stort intresse för hemmet och för hemelektronik. Under pandemin har hemmet fått en ny betydelse och den ser vi håller i sig, människor vill helt enkelt se till att ha det riktigt bra hemma. Förra året såg vi ett extraordinärt tryck, och vi kan konstatera att tillväxten under 2021 håller i sig om än inte på riktigt samma nivåer som vi såg förra året, säger hon och konstaterar att hemmakontoret fortfarande driver försäljning.

– Då var efterfrågan på produkter för hemmakontoret stor, och här ser vi att vi fortsätter öka inom vissa kategorier som till exempel webbkameror. Kurvan som visar efterfrågan inom bildskärmar ligger fortsatt på en hög nivå, men planar ut något jämfört med förra året. Det vi ser idag är att kunderna har intresse av mer bredd på produkterna som efterfrågas.

Och det finns flera andra produkter som också går bra just nu.

– Vi ser en stor efterfrågan bland annat inom mobil, datorer och surfplattor, och högt tryck på hela gamingsegmentet och inom komponenter. I nuläget kan vi inte riktigt peka på någon kategori som inte går bra, konstaterar Kristina Wärmare och ger ett exempel på en produkt som verkligen fick ett lyft ifjol.

– När pandemin slog till och många människor lade om sin tillvaro och tillbringade mer tid hemma var det många temporära behov som skulle fyllas. Ett talande exempel är hårtrimmers. Då var det många som klippte sig hemma istället för att besöka frisören.

Ska ni köra några särskilda kampanjer för att motverka en eventuell mättnad, och att många säkert redan gjort sina inköp under det senaste året?

– Vi är övertygade om att intresset för hemmet och hemmets nya betydelse är här för att stanna. Det händer mycket inom hemelektronik nu med spännande teknikskiften som driver människors nyfikenhet på den typ av prylar som vi säljer. Ta till exempel robotgräsklipparen och robotdammsugaren, där många växlar över till de nya typerna av produkter, och kanske köper två dammsugare, en per våning, och till och med ger dem namn. I spåren av pandemin ser vi också ett ökat intresse för bland annat hälsa och träningsdevices.

Hur ser målsättningen ut för det kommande året, räknar ni med ett lika bra år även 2021?

– Att se lika stora tillväxttal inom hemelektronik som under 2020 är svårt, men vi ser att tillväxten håller i sig och det är vår bedömning att marknaden kommer att hålla sig kvar på de nya, högre nivåerna.