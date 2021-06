Nvidia ska nu ansökt om att kinesiska myndigheter ska godkänna det amerikanska företagets köp av brittiska Arm från japanska Softbank för 40 miljarder dollar, rapporterar The Financial Times, via CNBC.

Eftersom Arm har Arm China med kinesiska Hopu Investments, som har sitt högkvarter i Shanghai, har Kinas handelsministerium rätt att se över affären.

Nvidias förhoppning är att köpet, som presenterades i september förra året, ska vara godkänt och klart i början av 2022. Enligt en kinesisk konkurrensjurist som Financial Times har intervjuat kan det dock ta upp till 18 månader för de kinesiska myndigheterna att fatta sitt beslut, vilket skulle kunna leda till en försening.

Sedan tidigare håller även myndigheter i Europa och USA på att granska affären.

Läs också: Oracle storsatsar på Arm i sina molntjänster