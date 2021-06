Microsoft breddar sin satsning på e-sport. Väldigt mycket, till och med. Sedan tidigare har det anordnats e-sportsmästerskap i exempelvis det Microsoftägda spelet Halo, men nu tas tävlandet till en helt ny finansiell nivå.

Excels officiella Twitterkonto hävdar att ekonomisk modellering är en e-sport och igår direktsändes Financial Modeling World Cup. Hittills har 70 000 personer tittat på sändningen på Youtube.

Financial modeling as an e-sport. Watch eight top financial modelers around the world work their mad #Excel skills on June 8 at 12 PM UTC. Find out more (and check out the merch): https://t.co/GqkmWjSFOo