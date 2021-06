Under tisdagen var stora delar av internet otillgängliga i närmare en timmes tid, något som bland annat drabbade sajter som Aftonbladet, CNN, The New York Times, The Guardian och The Financial Times.

Nu har den amerikanska molntjänstleverantören Fastly publicerat ett blogginlägg som förklarar vad som gick snett.

Enligt Fastly berodde kaoset på att en kund ändrade en inställning, något som aktiverade en bugg i företagets mjukvara. Följden blev att 85 procent av nätverket slogs ut och trots att det gick snabbt att hitta orsaken tog det 49 minuter att återställa systemen.

Fastly har nu rullat ut en buggfix som ska se till att en liknande incident inte inträffar igen. Dessutom har man inlett en utredning för att ta reda på hur buggen lyckades slinka igenom testprocessen. Avslutningsvis ska man även försöka minimera tiden det tar att återställa systemen vid behov.