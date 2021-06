Datacentrens ständigt ökade behov av elektricitet gör att Irland riskerar att drabbas av återkommande strömavbrott. Det slås fast i en rapport från en nationell kommission som tittar på läget i samhällsviktiga sektorer, Commission for Regulation of Utilities, rapporterar The Register.

Kommissionen skriver att det är ”uppenbart att åtgärder måste genomföras för att uppmuntra datacenter att ta itu med några av dessa risker."

Under de senaste fyra åren har det statliga kraftnätsbolaget EirGrid sett efterfrågan från datacenter öka med omkring 600 GWh per år – det motsvarar runt 140 000 hushåll. I andra sektorer har elbehovet legat i stort sett stilla under samma tid.

Det kan leda till återkommande avbrott om det inte åtgärdas enligt kommissionen.

Bland annat föreslås nu att ett antal faktorer ska styras hur elen till datacentren ska prioriteras och man tittar på om de kan vara mer flexibla i sin förbrukning när tillgången till el är begränsad.