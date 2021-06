Det kinesiska it-konglomeratet Alibabas populära köp-och-sälj-tjänst, Taobao, har drabbats av en stor dataläcka, rapporterar 163.com, via The Wall Street Journal, via The Register. Totalt ska över en miljard datapunkter påverkats. Bland annat i form av användarnamn och mobilnummer.

Läckan ska orsakats av en webbspindel, ett program som samlar in information från webbsidor och sökmotorer, som lyckades få tillgång till dold information på Taobao. Webbspindeln ska varit verksam under flera månader mellan november 2019 och juli 2020 innan den upptäcktes av Alibaba.

Ett företag vars verksamhet går ut på att tjäna pengar från affiliate-länkar till Taobao verkar ha legat bakom webbspindeln. En programmerare och hans arbetsgivare har nu dömts i Kina till tre års fängelse vardera för tilltaget. Det finns inga tecken på att data spridits vidare, utan förbrytarna verkar ha samlat in den enbart för egen användning.

Kinesisk domstol har kommit fram till att varken Alibaba eller Taobao gjort sig skyldiga till något brott i sammanhanget. Alibaba själva har gått ut med att det var ett misslyckande från deras sida att någon lyckades skrapa deras tjänst på data.