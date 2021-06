Canon Information Technology, ett kinesiskt dotterföretag till japanska Canon, har installerat AI-kameror i sina kontor som bara låter leende anställda ha tillgång till vissa funktioner, uppmärksammar The Financial Times via The Verge.

Canon Information Technology presenterade ursprungligen tekniken i oktober förra året som ett av företagets verktyg för arbetsplatser.

Leende-tekniken ska innehålla totalt fem funktioner: Åtkomstkontroll, temperaturmätning, mötesrumshantering, besöksregistrering samt utskrift.

Enligt Canon är tekniken byggd utifrån en företagskultur som förespråkar skratt och hälsa och som hoppas kunna ge lycka och välmående i en post-epidemisk era.

