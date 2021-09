Svenska företags ständiga jakt på mjukvaruutvecklare kan leda till alla möjliga och omöjliga effekter. För Anna Kalm och hennes man Patrik Alm har den inneburit starten på ett helt nytt liv. Numera har de nämligen tagit sitt pick och pack och flyttat till Colombo på Sri Lanka, där de under de senaste åren byggt upp bolaget Ascentic.

Idén till bolaget föddes när Anna Kalm jobbade som partneransvarig på Microsoft.

– Det alla bolag hade gemensamt var att de hade svårt att hitta utvecklare för att växa, och för att skala när efterfrågan ökade, säger hon.

Det förklarade dock inte adressen för det nya bolaget. Den upptäckte paret på egen hand på fritiden.

– Vi hade varit på semester på Sri Lanka och gillade det väldigt mycket, och vi hade länge pratat om att starta eget. Min man pratade om turism, men jag som hade en bakgrund i it-branschen var mer sugen på det, säger Anna Kalm.

Enbart svenska kunder

Och så blev det alltså, med Colombo som bas, och där saknas det knappast it-kompetens.

– Det fanns många bra bolag som jobbade med off-shoring, särskilt mot Storbritannien, men även andra länder. Regeringen på Sri Lanka har satsat mycket på it-utbildningar, så det finns verkligen ett bra affärsklimat och en bra utgångspunkt för att bygga den typen av bolag. Så vi sade upp oss 2016, Patrik från sitt jobb på ABB, och jag från Microsoft. Sedan sålde vi lägenheten och gick all in på det här bolaget. Det var mycket slit under de första två åren, då vi bokstavligen bodde på kontoret.

Sedan starten i april 2017 har Ascentic vuxit. Idag har bolaget runt 80 anställda, av vilka tre finns hemma i Sverige för att vara nära kunderna. Det är nämligen enbart svenska kunder som är bolagets målgrupp. Bland de kunder som tar utvecklarhjälp av Ascentic idag hittar vi dels bolag som Barnebys och Cuviva, men även it-konsultbolag som behöver extra kompetens, som Consid och Bybrick.

Svenska värderingar och föräldraledighet

Att det är en fördel att bara jobba med svenska kunder förstår man också utifrån den profil som bolaget har valt för att locka till sig utvecklare i den hårda konkurrens som finns i Colombo. Där har man valt att locka till sig utvecklare med svenska värderingar, som till exempel platt organisationsstruktur och föräldraledighet.

– För att kunna få tag i de bästa utvecklarna behöver vi kunna erbjuda en arbetsplats utöver det vanliga. Redan från start har vi sagt att vi vill bygga Sri Lankas bästa arbetsplats, sägger Anna Kalm, som inte såg det som en självklarhet at det skulle funka.

– Att försöka bygga en svensk-lankesisk företagskultur, det kan bli mer eller mindre av en clash. Men för oss är det viktigt att vara en modern arbetsplats, med högt i tak, där alla ska våga föra fram sin åsikt. Särskilt inom mjukvaruutveckling är det kontraproduktivt att jobba hierarkiskt och toppstyrt. Då behöver man input från samtliga, och sedan är det generellt sett viktigt med ett öppet och gott diskussionsklimat, i både stort och smått.

Idag profilerar sig bolaget som ett bolag som jobbar med “swe lankan software development”, vilket än så länge har visat sig fungera bra.

– Att känna till svenska värderingar underlättar att jobba med våra svenska kunder, och de flesta vill också utbilda sig om vad som händer i Sverige, och vill lära sig att förstå den svenska kulturen.

Hur får man ut det budskapet från början? Går det verkligen att locka med att jobba på ett bolag med svensk kultur?

– Framför allt har det blivit mun till mun-spridning. Från att vi började har vi varit beroende av att de som var väldigt nöjda har kunnat sprida det vidare. Sverige är ett litet land i den här delen av världen. Det folk gillar är hur vi försöker bygga en bra arbetsplats. De som kommer hit har oftast hört talas om företagskulturen, och det är mer det som säljer ur ett employer branding-perspektiv.

Vill väcka debatt

Men även om det är få som har koll på Sverige, som i sedvanlig ordning ofta blandas ihop med Schweiz, så är det något så svenskt som pappaledighet som blir nästa grej som ska locka lankesiska utvecklare.

– Vi håller på att göra en förändring där nu. Föräldraledighet är inte så utbrett som i Sverige, så det är förhållandevis lätt för bolaget att ha generösa policies. Idag erbjuds man fyra månader i föräldraledighet för mamman, och bara en dag för pappan. Branschen ser ut som i Sverige. Tjejer utbildar sig ofta inom it, men många faller ifrån när de får barn. Det vi ska göra nu är att införa lika föräldraledighet för båda, med fyra månader. Det kan låta lite för oss i Sverige men det är det inte på Sri Lanka, säger Anna Kalm och konstaterar att det nu handlar om att få ut det budskapet.

– Vi har tänkt att vi ska göra en del om det. Vi vill att det ska väcka debatt om villkoren, och om att skapa en jämställd bransch, så hoppas vi att det sprider sig framöver.

Vet ni om det överhuvudtaget är något som är efterfrågat?

– Nej, därför ska det bli väldigt spännande att se hur det tas emot. Det handlar ju även om att skapa en balans och flexibilitet i arbetslivet, något som folk har lärt sig att uppskatta nu när man har jobbat hemma under pandemin.

För Ascentic kommer det även kosta en del att betala för den som vill vara föräldraledig, men det är inget som avskräcker.

– Vi känner att det är värt att ta den investeringen. Det är en viktig fråga att driva om man vill ha igenom den förändringen. Vad vi vet blir vi det första bolaget på Sri Lanka med det erbjudandet, så det ska bli spännande att se hur det tas emot.