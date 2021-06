Forskare vid Ubiquitous System Security Lab vid Zhejianguniversitetet och University of Michigans Security and Privacy Research Group säger nu att de upptäckt ett sätt att göra självkörande bilar blinda för objekt, rapporterar The Register.

Forskarna ska hittat ett sätt att använda ljudsignaler för att störa bildstabilisatorn i självkörningssystem och på så vis blurra deras syn i sådan grad att systemet inte registrerar objekt ordentligt. Något som forskarna själva kallar för en Poltergeist-attack.

Enligt forskarna skulle attacken även kunna användas för ändra på objekt som systemet ser och till och med skapa helt nya som egentligen inte finns. Under forskarnas simulering kunde en Poltergeist-attack i 100 procent av fallen gömma ett objekt, i 87,9 procent av fallen skapa ett objekt och i 95,1 procent av fallen ändra på ett objekt.

Forskarna ska även lyckats demonstrera attacken utanför labbet med hjälp av en Samsung S20-smartphone fäst på ett fordon.

Det är i dagsläget oklart exakt vilka självkörande fordon som är sårbara för Poltergeist-attacken. Forskarna säger att deras arbete främst är till för att stärka säkerheten för framtida självkörningssystem.

Läs också: Beteenden och körvanor – detta vet din bil om dig