Europeiska start-ups har fått in hela 43,8 miljarder euro under första halvan av 2021, rapporterar CNBC.

Dessa investeringar överträffar med god marginal 2020 då start-ups i Europa fick in 38,5 miljarder euro, under hela året. Något som var ett rekord vid tiden.

Samtidigt har antalet investeringsronder varit färre, omkring 2700 under första halvan av 2021 jämfört med 5200 året innan. Europeiska teknikföretag har alltså dragit in betydligt mer pengar per investering än tidigare år.

Bland företagen med stora investeringar under första halvåret syns svenska Klarna, tyska aktieappen Trade Republic och Storbritanniens betalningsjänst Checkout.com.

