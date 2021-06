Det svenska databasföretaget Neo4j, som jobbar med grafteknik, landade en gigantisk finansieringsrunda nyligen. 325 miljoner dollar, vilket motsvarar 2,7 miljarder kronor fick man in från en grupp investerare, där två nya investerare, Eurazeo och Google Ventures, GV, var de två största.

Men även Creandum, Greenbridge och One Peak, samt de nya investerarna Deutsche Telekom Capital Partners och Lightrock ville vara med och investera i det svenska bolaget, som nu värderas till över 2 miljarder dollar. Och frågar man vd:n och medgrundaren Emil Eifrém om vad pengarna ska användas till är han ganska tydlig med vad som har högsta prioritet.

– Det allra viktigaste vi ska göra med pengarna är produkt, produkt, produkt. Vi ska lägga in så mycket det går för att bygga världens bästa teknikplattform, säger han.

Även om Google Ventures är ny som investerare har Google visat stor tilltro till det svenska bolaget tiidgare. Ett samarbete har funnits länge och för två år sedan inledde Neo4j ett partnerskap med Google Cloud. Och det är just i molnportföljen som mycket av produktutvecklingen ska ske.

Sedan tidigare har bolaget Aura Enterprise, som riktar sig till de stora bolagen, och Aura Professional, som riktar sig mer till individuella utvecklare.

– Nu har vi också lanserat en tredje variant, Aura Free, för den som vill börja bygga.

Men Neo4j gör nu också en tydlig satsning inom data science, inte minst eftersom det är ett område som har fått ett uppsving med AI och maskininlärning.

– Så vi har byggt en ny produkt som helt riktar sig till data scientists. Det finns en enorm potential där, säger Emil Eifrém och hänvisar till siffror från Gartner som visar hur grafdatabaser blivit en allt viktigare del där.

– Maskininlärning är det hetaste som händer i branschens just nu. Under 2018 räknade Gartner med att 5 procent av arbetet med AI och maskininlärning handlade om grafer. 2019 stod grafer för 20 procent av nya innovationer inom data och analys. Under 2020 så var det 50 procent, så det finns en enorm potential i den här marknaden och det är därför vi gasar nu.

Ett annat bra sätt att säga att det är bra att gasa nu är att databasmarknaden beräknas växa med mellan 20 och 40 procent per år.

– Databaser är den största segmentet på företagsmarknaden för programvara och tyngdpunkten för tillväxten ligger idag på nya typer av databaser som kan klara morgondagens utmaningar. När jag började programmera professionellt på 90-talet fanns det fyra databaser att välja mellan. Därefter var det en era med en explosion av bolag och olika experiment. Men nu har marknaden börjat konvergera igen, och det finns mellan fem och tio bolag som uppnår en vettig storlek med mer än en miljard i omsättning. Nu samlas marknaden kring ett antal potentiella vinnare, och där är Neo4j med.

Idag har bolaget cirka 500 personer ombord globalt. Av dessa sitter ungefär 100 personer i Malmö. För att fortsätta utveckla produkten vill Neo4j ha in fler utvecklare. Men det är som bekant lättare sagt än gjort.

– Vi begränsas av tillgången på utvecklare. Hade det funnits 100 utvecklare färdiga att anställa i Malmö hade vi gjort det direkt

Och just utvecklingen inom prediktiv analys, AI och maskininlärning är något som lyfts fram av GV, som anledning till storinvesteringen. Erik Nordlander och Tom Hulme på GV skriver så här om investeringen i en bloggpost:

”Vi tror att Neo4j ligger i framkant inom en ny, tydlig kategori databaser. Graftekniken lägger grunden för nya metoder som kommer att förändra bland annat dataanalys, prediktiv analys, AI och maskininlärning. Vi ser att det finns en global rörelse av användare som gillar Neo4j och utnyttjar portföljen med molntjänster som bygger på deras marknadsledande plattform för grafdata för att skapa innovativa, intelligenta applikationer. För oss är det stimulerande att investera i Neo4j under en spännande tillväxtfas och vi brinner för att kunna hjälpa dem föra hela grafdata-kategorin framåt.”