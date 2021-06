Amazon minskar nu andelen de tar från mindre utvecklare som använder sig av Amazon Appstore för att distribuera sina appar, rapporterar Zdnet.

Från och med oktober kommer utvecklare som har en inkomst under en miljon dollar under det föregående kalenderåret via Amazon Appstore istället att betala en avgift på 20 procent. Amazon kommer samtidigt introducera ett program där utvecklare också kommer få motsvarande 10 procent av sina intäkter i kredit för AWS-molntjänster.

Även andra techjättar som Apple och Google har nyligen genomfört liknande ändringar för sina appbutiker och sänkt sin kommission från 30 till 15 procent för utvecklare av samma storlek.

