Att undvika trängsel i kollektivtrafiken har varit helt kritiskt under pandemin. Och under den här perioden har det rullat ett pilotprojekt hos SL i Södertälje som syftar till att åstadkomma just detta.

Det är det svenska teknikbolaget The Train Brain, som en av landets tyngsta AI-utvecklare Wilhelm Landerholm grundat, och som har en teknik som gör att det går att förutse hur många passagerare en buss väntas ha och hur många som kommer att stiga på vid en speciell tidpunkt.

Därefter ska operatörerna kunna exempelvis kunna flytta bussar för att parera trängsel.

Förebygga trängsel

Jonas Järnfeldt som är medgrundare och vd för bolaget säger att det finns en del tekniska lösningar för att resenärerna ska kunna se när det är mycket folk och trångt i kollektivtrafiken, men ingen motsvarande lösning för de som driver trafiken.

– Det har dykt upp möjligheter att använda sig av reseplanerare i regioner som Västtrafik, Skånetrafiken och danska DSB, ger i dag sina resenärer en indikation på att det kommer att vara trångt. Vi vill ta det här ett steg vidare och hjälpa trafiken att förebygga trängsel. Det går inte att bara överlämna trängselproblemet till resenärerna.

Jonas Järnfeldt.

Jonas Järnfeldt säger vidare att coronapandemin har skapat ett helt nytt konsumentbeteende, då så många under lång tid blivit uppmanade att undvika tunnelbanan.

– Hos många resenärer, inte minst bland äldre och riskgrupper kommer det sannolikt att leva vidare och de kommer fortsätta vara försiktiga. Då blir det en viktig sak att arbeta med trängselfrågor för att kollektivtrafiken ska fortsätta vara attraktiv.

Så ska operatörerna både kunna öka resandet och samtidigt sänka driftskostnaderna.

The Train Brain utvecklar vad de kallar en självlärande intelligens som räknar ut risken för trängsel och som kan användas för beslutstöd i trafikplaneringen.

I och med att den är självlärande kan den implementeras över allt i världen.

– På det sättet slipper varje enskild stad eller region att utveckla sådana lösningar själva, vilket skulle vara ett väldigt ineffektivt användande av skattemedel.

Realtidspositionering

Datakällorna som The Train Brain hämtar informationen ifrån är tidtabellen, realtidspositionen på bussar och tåg som hämtas in genom GPS-teknik och någon form av kundräkningssystem.

I Sverige delas mycket öppna data genom tjänsten Trafiklab. Olika operatörer har också olika sätt att mäta på- och avstigande. I pilotprojektet i Södertälje hämtas indata in från operatören.

Jonas Järnfeldt nämner andra regioner som har lösningar för att registrera på- och avstigande genom sensorer eller för att mäta vikten på tåg för att därigenom uppskatta antalet resenärer.

Deras algoritmer räknar sedan ut risken för trängsel. Produkten erbjuds sedan som en prenumerationstjänst till operatörerna.

Pilotprojektet med SL i Södertälje handlar om att demonstrera att tekniken finns och att den fungerar.

Det fortsätter under hösten och nu har The Train Brain också fått stöttning av Microsoft i det här arbetet. Det innebär att de får använda deras molntjänster utan kostnad, att de får hjälp med teknisk kompetens och att it-jätten även betalar för en del externa konsulter.

– Vi är i diskussioner med andra regioner också, och hoppas vara igång med ytterligare en i september, säger Jonas Järnfeldt.