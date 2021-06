För några veckor sedan skrev vi om Qlosr Groups satsning med ett antal olika outsourcingpaketeringar riktade mot mindre bolag. Bolaget, som har sitt ursprung i Office IT-Partner Liljeholmen och Office IT-Partner Södertälje, har valt att börja om efter att man lämnat det Nordlo, där många av de tidigare Office IT-Partnerbolagen numera ingår.

Det gör dock inte det bolag som tidigare hette Office IT-Partner Göteborg. Det som numera heter Bmore IT var ett av de bolag som inte följde med in i Nordlo från början. Nu blir man dock en del av Qlosr, som köper samtliga aktier i Bmore IT och dess systerbolag IT Finansiering i Väst.

Jonas Norberg, vd Qlosr Group

De båda Göteborgsbolagen förväntas tillsammans omsätta cirka 190 miljoner kronor och nå ett rörelseresultat på 11 miljoner kronor under innevarande bokföringsår. Vid utgången av 2020 hade verksamheten 32 anställda. Prislappen landar på cirka 80 miljoner, där betalningen till 60 procent kommer ske i Qlosr-aktier.

– Vi ska göra den här resan tillsammans, säger Qlosrs vd Jonas Norberg om affären, som enligt plan ska vara klar under tredje kvartalet.

– Bmore IT är ett bolag som jobbar mycket mot offentlig sektor. Vår bedömning är att det finns ett stort intresse för våra prenumerationstjänster där.

Bmore IT har tagit hem ett flertal offentliga upphandlingar och har bland annat avtal med Göteborgs Stad och Domstolsverket. Tanken är att Qlosr Group, som har små ich medelstora företag och friskolor som uttalade målgrupper, ska komplettera sina affärsområden Qlosr to Business och Qlosr to Education med en tredje del, Qlosr to Public.

– Affären ger oss flera nya verktyg för att kraftfullt växa vår prenumerationsaffär både på en ny marknad och inom ett helt nytt segment som fördubblar Qlosr Groups potential. Att vi dessutom genom affären kan kontrollera en större del av hela paketeringen blir viktigt för att kunna öka marginaler på sikt, säger Jonas Norberg.

För Bmore IT innebär affären att man kommer kunna utöka sin tidigare väldigt lokala affär.

– Vi har länge sett potential i att växa vår affär med våra befintliga kunder och kunna jobba mer nationellt vilket nu blir möjligt, säger Bmore IT:s vd Mats Blomdahl.

Köpet i Göteborg är inte det enda nya steget Qlosr Group tagit de senaste veckorna. Nyligen avslutade man också förvärvet av Malmöbaserade Vibe, ett femmannabolag som man haft samarbete med kring tjänsteleverans.

– Det blir en bra plattform för oss att bygga vidare på för den marknaden, säger Jonas Norberg om köpet av Vibe.