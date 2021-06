Migrationsverkets it-enhet i Norrköping skakas om av flera tunga personalavhopp under senaste halvåret. Detta samtidigt som myndigheten är inne i en stor digital transformation, för att skapa en mer flexibel och autonom it-arkitektur, något som är nödvändigt för de speciella förutsättningar en verksamhet som denna har.

Enligt uppgifter till Computer Sweden råder stor oro bland personalen inför hösten på grund av avhoppen.

Totalt är det runt 200 personer som arbetar med it på huvudkontoret i Norrköping, och enheten har hand om all Migrationsverkets it, det vill säga drift, support, systemutveckling och nyutveckling.

Tappat 25 personer

It-enhetens uppdrag är därmed väldigt brett och spänner över allt från datahallarna till de egenutvecklade applikationer, som de i många fall är beroende av eftersom exempelvis handläggningssystem inte går att köpa på marknaden.

Därtill använder andra myndigheter, som ambassaderna och gränspolisen, deras system.

Daniel L Melin, som är sektionschef för drift och teknikutveckling på Migrationsverket, säger:

– Det är absolut ett problem för oss. Vi har tappat 25 personer under första halvåret, väldigt kompetenta medarbetare som lämnat, så vi har definitivt utmaningar. Samtidigt håller vi på med en stor transformation, där vi byter ut vår gamla arkitektur till en helt ny och mer flexibel arkitektur.

– Det är nödvändigt för oss att kunna arbeta mer flexibelt, eftersom vi påverkas så mycket av det som sker politiskt, och vi måste kunna reagera snabbare på nya lagförslag med mer autonoma applikationer, till exempel.

Se över arbetsmiljön

Daniel L Melin säger att Migrationsverket nu satt igång med ett arbete både för att analysera skälen till personalavhoppen, för att ersätta dem och se över arbetsmiljön. Under tiden håller de på och rekrytera för att fylla vakanserna.

– Vi jobbar på flera plan. Vi har dubblat våra exitsamtal, vi har dialoger på alla nivåer och försöker ringa in problemet. Samtidigt är det inte ett enskilt problem och det finns heller inte en åtgärd, utan vi måste arbeta på lång sikt, med vår interna arbetsmiljö och kommunikation för att komma till en bättre situation.

Migrationsverket har i dag 19 it-vakanser ute, däribland två Linuxspecialister, lika många nätverksspecialister och systemutvecklare för backend, en it-säkerhetsexpert, en Windowsspecialist och så vidare. Daniel L Melin beskriver kompetensbehovet som ”allt från databas till UX”.

Har ni satt upp någon tidsplan för när ni ska ha löst personalproblemen?

– Det är svårt att göra. Vi har gjort en hel del redan. Vi håller på och rekryterar, samtidigt är det viktigaste att behålla de medarbetare vi har. Det är ett långsiktigt arbete men vi har väldigt stort fokus på frågan.

Skapa åtgärdsplan

När Computer Sweden talar med fackliga representanter bekräftar de personalproblemen och säger att de arbetar aktivt med att dessa ska lösas.

Niklas Berg som är huvudarbetsmiljöombud på avdelningen där it-enheten finns uppger i en skriftlig kommentar till Computer Sweden att han tillsammans med de fackliga organisationerna och arbetsgivaren är medvetna om personalavhoppen, att de arbetar med frågorna om arbetsmiljön och försöker hitta orsakerna till avhoppen.

Frågan har lyfts upp till avdelningens ledningsgrupp, säger han.

– Nu deltar jag i arbetet för att ta fram en plan för att dels hitta rotorsaker, det kan vara fler än en, och sedan en plan för att åtgärda de problem som kommer fram.

Johanna Strömberg som är talesperson för fackförbundet Saco-S meddelar att ”Saco-S har tagit del av våra medlemmars oro kring den fråga du nämner. Vi har lyft den oron till arbetsgivaren som har lyssnat och börjat arbeta aktivt med frågan”.