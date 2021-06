Elon Musk förväntas hålla ett tal i samband med Mobile World Congress om det pågående arbetet med Spacex rymdinternet Starlink, rapporterar Reuters.

Starlink startade sitt betaprogram "Better Than Nothing" i USA i oktoboer 2020 och kunde då erbjuda användare hastigheter upp till 150 megabit per sekund. Inledande reaktioner har varit blandade men positiva framför allt bland de som bor avlägset. En del användare har samtidigt klagat på att uppkopplingen i dagsläget tycks vara väderkänslig. Spacex själva har sagt att det fortfarande är långt kvar innan deras rymdinternet kan klassas som pålitligt.

Starlink har samtidigt kritiserats av flera analytiker för att vara ett dyrt projekt där det är oklart hur stor efterfrågan faktiskt är.

Oavsett skrev Elon Musk nyligen på Twitter att förväntningen är att samtliga 72 omloppsplan kommer vara aktiverade i augusti. Något som kommer göra att Starlink kommer ha global täckning förutom för norra och södra polcirkeln. Detta kommer tydligen ta ytterligare sex månader.

Än så länge har Starlink skjutit upp 1800 av sina internetsatelliter. Planen är att ha 4425 på plats vid 2024.