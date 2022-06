Efter ett års betatestande är det nu dags för den skarpa versionen av Github Copilot, ett AI-baserat verktyg som gör det enklare att programmera.

Github Copilot har tagits fram i samarbete mellan Microsoft och OpenAI. Med hjälp av verktyget får du förslag på vilken kod som ska användas härnäst, vilket kan snabba upp processen avsevärt.

Tack vare maskininlärning är Github Copilot redan i dagsläget hyfsat bra på att föreslå rätt kod, men förhoppningen är förstås att verktyget ska bli ännu bättre med tiden.

För bästa resultat rekommenderas Javascript, Python, Typescript, Ruby eller Go, men i princip stöds alla programmeringsspråk.

Priset för den skarpa versionen av Github Copilot ligger på 10 dollar per månad, alternativt 100 dollar per år. Det går emellertid att testa verktyget utan kostnad i 60 dagar. Studenter slipper betala så länge de kan verifiera att de är just studenter.