Elon Musk gjorde ett framträdande via videolänk under årets upplaga av Mobile World Congress (MWC). Under främträdandet uppgav Spacex vd att företagets rymdinternet Starlink kan ha 500 000 användare inom loppet av ett år, rapporterar The Verge.

Elon Musk beskrev Starlink, som består av tusentals satelliter i omloppsbana runt jorden, som ett mellanting mellan 5g och fiber. Tanken är att detta rymdinternet ska erbjuda uppkoppling till platser som antingen inte har det eller där den är väldigt begränsad eller dyr.

Förhoppningen är att Starlinks samtliga 72 omloppsplan kommer vara aktiverade i augusti. Efter det kommer tjänsten ha global täckning så när som på Nord- och Sydpolen.

Enligt Elon Musk ska Starlink också skrivit kontrakt med två stora telekombolag, men preciserade inte vilka.

