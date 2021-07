Microsoft och Google ska nu avslutat en sex år lång fred där företagen lovat att inte gå efter varandra rättsligt, rapporterar The Financial Times via Bloomberg.

Freden ska ha formats under 2015 och tagit slut i april i år. Motivet bakom ska ha varit att stärka samarbetet mellan företagen. Bland annat ska Microsoft varit intresserade av att få Android-appar till Windows.

Sedan freden tog slut har Google anklagat Microsoft för att försöka "ha sönder den öppna webben" efter att Microsoft gav sitt stöd till en lag i Australien som kräver att Google betalar nyhetsleverantörer för deras innehåll.

Microsoft har i sin tur kritiserat Googles kontroll över annonsmarknaden och sagt att utgivare tvingas användas Googles verktyg.

Än så länge har dock inga juridiska ärenden öppnats upp mellan företagen.

