Bytedance, ägaren av Tiktok, har nu börjat sälja tekniken bakom videodelningsappen, rapporterar The Financial Times via Gizmodo.

Detta inkluderar den mycket populära rekommendationsalgoritmen bakom Tiktoks "ForYou"-flöde som nu erbjuds till verksamheter världen över. Annan teknik till salu är bildteknik, videoeffekter i realtid, automatiska översättningar av text och tal samt datahantering och analys.

Den amerikanska modeappen Goat, den singaporianska resetjänsten We Go och indonesiska e-handeltjänsten Chilibeli ska vara några av de första kunderna.

Läs också: Nu blir videor på Tiktok längre