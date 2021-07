Det var i fredags som företag som använder Kaseyas administrationsverktyg började drabbas av ransomware. Bland dem Coop vars leverantör av kassasystem Visma Esscom är kund hos Kaseya.

Exakt hur många företag som drabbats är ännu oklart men enligt Kaseya handlar det om "färre än 60" kunder som direkt drabbats och indirekt, som i Coops fall, är det enligt Kaseya "under 1 500" företag än så länge.

"Vi vet att mycket information cirkulerar om den här incidenten. En del av det stämmer, det mesta stämmer inte", skriver Kaseya i en incidentuppdatering.

Angriparna, cyberligan Revil, tog sig in i on prem-versionen av Kaseya VSA med hjälp av en så kallad zero day-attack där man använder tidigare okända säkerhetshål för att ta sig in i ett system. Därifrån har angriparna använt administrationsverktygets vanliga funktionalitet för att sprida ransomware till andra enheter.

VSA:s kod ska inte ha modifierats, enligt Kaseya.