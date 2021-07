Den senaste upplagan av Mozillas Firefox kommer med en ny version av webbläsarens spårningsblockerare Smartblock.

Den nya versionen ska förhindra att knappar på webbsidor som låter dig logga in via ett Facebook-konto inte ska gå sönder likt tidigare, rapporterar The Verge.

Smartblock löser detta genom att ta fram en lokal ersättning för det blockerade tredjeparts-spårningsskriptet. Ersättningen beter sig sedan tillräckligt mycket som originalet för att se till så webbsidan fungerar som den ska.

Uppdateringen presenterades under tisdagen och finns tillgänglig via Firefox 90. Smartblock introducerades för första gången i mars i samband med Firefox 87.