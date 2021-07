Säkerhetsforskare vid Proofpoint har hittat kopplingar mellan en nätfiskekampanj och hackargruppen TA453 (även känd som Charming Kitten och Phosphorus), som tros vara finansierade av Irans försvarsmakt, rapporterar Zdnet.

Hackarna ska använt sig av Gmail-adresser som designats för att se ut som de kom från akademisk personal på University of London's School of Oriental and African Studies för att försöka lura offer på sina lösenord.

Mejlen innehöll inbjudningar till en onlinekonferens gällande ”USA:s säkerhetsutmaningar i Mellanöstern” och erbjöd offren till och med att diskutera eventet över telefon.

Längre fram skickade anfallarna sedan personliga registreringslänkar till offren som såg ut att tillhöra University of London's School of Oriental and African Studies och gav dem möjligheten att logga in via officiella mejlkonton. Dessa var dock fejkade och uppgifterna som skrevs in stals istället.

Det är just nu oklart i vilken utsträckning som nätfiskekampanjen har lyckats. Iranska hackare har flera gånger tidigare riktat attacker mot experter på Mellanöstern i Storbrtiannien. Det riktiga London's School of Oriental and African Studies har nu fått den fejkade registreringssidan nedtagen.