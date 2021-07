Under söndagen publicerade 17 nyhetspublikationer, däribland Washington Post och The Guardian, en gemensam granskning som avslöjar att det israeliska spionverktyget Pegasus har använts av auktoritära regimer för att övervaka journalister, politiker och människorättsförsvarare runt om i världen.

Enligt uppgift är det minst 180 journalister som har övervakats, däribland reportrar på Financial Times, CNN, New York Times, The Economist och nyhetsbyråer som AP och Reuters.

Totalt rör det sig om drygt 50 000 telefonnummer som har övervakats med hjälp av Pegasus. Till exempel ska den ungerska regeringen ha använt spionverktyget för att hacka mobiltelefoner som tillhör advokater, journalister och en oppositionspolitiker, rapporterar The Guardian.