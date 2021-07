I förra veckan var det dags för Microsofts stora partnerkonferens Inspire, och precis som förra året var det främst positiva besked som togs emot av det svenska partnerledet. För flera av medlemmarna i Microsofts partnerorganisation IAMCP har det också blivit en ny tradition att hålla ett uppsamlande Teams-möte för att samla sina intryck, något som känts extra viktigt under de två senaste upplagorna av konferensen, där man inte har kunnat vara på plats.

– Man börjar få en viss vana nu av att sitta och följa event framför datorn. Det är mycket information så man får försöka läsa mellan raderna, säger Anders Grönlund, som är Microsoftansvarig på Atea och ordförande för IAMCP i Sverige.

Vad var det mest väsentliga du hittade mellan raderna i år?

– Det är framför allt hur man jobbar kring Windows 11 och Windows 365 där man nu verkligen satsar på att erbjuda Windows som en tjänst i molnet. Man har haft en bra framfart med Virtual Desktop och nu har man tagit det steget fullt ut med Windows i molnet för att göra det enklare för användaren. Man har också gjort ett antal förbättringar i Azure för att göra det lättare dela data med varandra.

En annan del Anders Grönlund lyfter fram är satsningen på Microsoft 365 Lighthouse, där man som partner ska få bättre överblick över sina redan befintliga kunder.

– Med Lighthouse får man som partner hjälp att hitta möjligheter hos de kunder man redan har. Där kan man följa kunden varje månad, eller till och med varje dag, för att det ska bli lättare att kunna göra mer och inte minst göra det bättre.

Om det var positivt ifjol så var det desto mindre positivt mottagande för två år sedan. Då var det rejält upprört i det svenska partnerledet efter Microsofts förslag om slopade partnerförmåner, ett besked som it-jätten sedermera backade ifrån. Men någon sådan reaktion blev det inte i år, enligt Anders Grönlund.

– Snarare tvärtom. För mycket av det som finns i Azure Marketplace har vi fått bättre villkor för partnerledet. Tidiigare har Microsoft tagit 20 procent av de transaktionerna. Nu har de sänkt det till tre procent, så 97 procent går till partnern. Det är ganska häftigt, säger han och gläds åt att man nu så tydligt satsar på bättre partnervillkor än tvärtom.

– Sakta men säkert går man åt det hållet. Man försöker verkligen få kunder och partner att välja rätt moln. Att Microsoft är och ska vara ett partnerdrivet företag återkom man till hela tiden under konferensen då man betonade att all försäljning bygger på partner.

Gabriel Yttermalm, som är Microsoftansvarig på Telia, är också positiv till det han fått med sig från konferensen.

– För min del som har en VDI-historik så tycker jag nyheterna kring Windows 365 var hetast. Det är nästa nivå av hur man kan hantera virtuella desktoppar från molnet, med fokus på att kunna optimera de virtuella maskiner som finns i Azure, säger han.

En annan nyhet han lyfter fram är de industrispecifika moln som tagits fram med specifika verktyg för att mäta nyckeltal. Microsoft Cloud for Finance är ett exempel. Men ett som särskilt sticker ut är Microsoft Cloud for Sustainability.

– Det är en tjänst som gör att företag enkelt ska kunna mäta och följa sin mål i sitt arbete med hållbarhetsfrågor, säger Gabriel Yttermalm, som trots många positiva besked saknar det som brukar vara den viktigaste och mest inspirerande delen av Inspire.

– Det är ett bra digitalt event, men man saknar ju den fysiska närvaron. Att lyssna på de olika sessionerna kan man ju göra framför datorn, men nätverkandet är den del man verkligen saknar.

Stephan Andersson, vd Asurgent

För svenska Azureinriktade partnern Asurgent var det ett extra lyckat event eftersom man tog hem priset som årets svenska partner. Och det är en påtagligt nöjd Stephan Andersson, vd på Asurgent, som sammanfattar sina samlade intryck från konferensen.

– Det stora draget och som blir allt mer tydligt är hur man vill paketera ihop den moderna arbetsplatsen, och hur mycket Teams kommer att betyda som en central plattform för alla, säger han och betonar också att det märks hur partnerledet är en viktig del för Microsoft i kampen mot de andra molnjättarna.

– Microsoft har en riktigt stark position idag. Det finns en styrka i att komma från applikationssidan till att bli en molnleverantör istället för att komma från infrastruktursidan.

Asurgent fick sitt partnerpris genom att vara ”en snabbt växande partner som till 100 procent använder Microsofts moln, har Asurgent hjälpt många svenska kunder att hitta vägen till Azure genom att visa på det ökade värdet av funktionalitet och mer flexibilitet och kontroll” och att man ”upprepade gånger visat innovativt tänkande genom att utmana status quo och hitta nya lösningar”. Stephan Andersson säger så här om vad det betyder att få en sådan utmärkelse:

– Det betyder oerhört mycket. Vi är inte ens fem år gamla men har redan hunnit få tre utmärkelser. 2019 och 2020 blev vi Azure partner of the year i Sverige, och nu vann vi Country partner of the year på global nivå. Att få tre utmärkelser på tre år attraherar både kunder och talanger och är ett kvitto på att vi gör rätt saker.